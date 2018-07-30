«Никогда не ходите в Зарядье»: Наталья Штурм разочарована московским парком

52-летняя певица Наталья Штурм не так давно обрела новую жизнь, сделав череду пластических операций — подтяжку лица, увеличение груди и побывала у стоматолога. Теперь женщина то и делает, что демонстрирует свои прелести фанатам микроблога. Однако недавно звезда решила поделиться впечатлениями от посещения парка «Зарядье».

52-летняя певица Наталья Штурм уже давно не радует широкую общественность новыми шлягерами, а вот созерцать ее новую грудь и стройную фигуру без труда может каждый. Для этого всего лишь и нужно заглянуть на персональную страницу звезды в Инстаграме — там снимков со всех ракурсов в пределах цензуры можно найти целое множество. На днях звезда разразилась публикацией совсем иного плана. Побывав в московском парке «Зарядье» вместе с мамой, она осталась крайне разочарована всем, что там происходит, начиная от цены за парковочное место вблизи парка, заканчивая внешним видом самой территории. Напомним, парк «Зарядье» открыт в прошлом году на месте снесенной гостиницы «Россия» рядом с Красной площадью. Общая площадь парка составляет свыше 13 гектаров, площадь построенных объектов — около 80 тысяч квадратных метров. На территории парка есть дендрарий, различные характерные для России ландшафтные зоны, парящий мост, медиацентр, филармония, а также ледяная пещера, площадь которой составляет 220 кв. м.

Наталья Штурм поделилась своими впечатлениями о посещении парка, довольно резко высказав свое мнение и призвав фанатов не ездить в это место. «Никогда, слышите, никогда не ходите в парк Зарядье! …час стоянки стоит 250 р, а сам парк не парк, а бурьян с травой и лавочками. Мама сказала, что, как коренная москвичка, хочет посмотреть на разрекламированную красоту на месте концертного зала „Россия“. Смотреть там нечего. Кучка гостей столицы сгрудилась на краю мостика, нависающего над Москва-рекой. Все. В ледяную пещеру (200 р за ангину с жары) шли только самые отважные. Дендрарий просто не нашли и никто не знал где он. Увезла расстроенную маму…, а вас предостерегаю от посещений таких „чудес“, не тратьте время и деньги. Увезла бы матушку лучше за границу, но она боится летать»

Надо отметить, что фанаты Штурм поддержали певицу, поделившись и своими впечатлениями от парка. «Не раз слышала такое про Зарядье…» «Полностью согласен с Вами по поводу парка!» «Я сама в шоке была, что ‘сотворили’ на историческом месте вместо гостиницы „Россия“» «Да, от многих слышала что делать там нечего, кроме „радости“ от толпы впечатлений ярких нет. Мы и не были там. Жаль мне нашу легендарную „Россию“, столько воспоминаний» «Я тоже в полном разочаровании была, когда увидела все это…Уж лучше бы действительно забабахали крутой диснейленд с разными тематическими зонами, все лучше было бы!» «Все не в восторге от этого „Зарядья“» «Нам тоже не понравилось. Заросшее травой место» «Были там с мужем, впечатление отрицательное» Может быть, сильные мира сего увидят представленные комментарии и смогут внести изменения в устройство и работу парка, чтобы москвичам и гостям столицы было максимально приятно проводить там время.