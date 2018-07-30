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Слабоумие и отвага: бросавшегося на хищников пса съел крокодил
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Слабоумие и отвага: бросавшегося на хищников пса съел крокодил 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Знаменитый терьер Пиппа, который прославился в Сети тем, что отважно бросался на крокодила, угодил в пасть к хищнику. Хозяин питомца ради забавы обрек животное на гибель.
Житель Австралии, живущий на небольшом острове рядом с ручными крокодилами, на протяжении долгих лет демонстрировал гостям любимый трюк питомца Пиппы. Он кидал рептилии мясо, после чего выпускал пса, чтобы тот прогонял ее в реку, передает Independent. Однако в очередной раз собака угодила прямо в пасть крокодилу. На опубликованных кадрах видно, как хищник разделывается с терьером под крики толпы. Огорченный хозяин заявил, что, хотя ему и жаль питомца, он не может винить крокодила, который «сделал то, что должен был». «Рано или поздно это должно было произойти», — добавил он.
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