Слабоумие и отвага: бросавшегося на хищников пса съел крокодил

Знаменитый терьер Пиппа, который прославился в Сети тем, что отважно бросался на крокодила, угодил в пасть к хищнику. Хозяин питомца ради забавы обрек животное на гибель.