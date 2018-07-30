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В Зеленоградске на привокзальной площади появится бесплатный Wi-Fi
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В Зеленоградске на привокзальной площади появится бесплатный Wi-Fi 

Клопс.Ru 1 час назад
В Зеленоградске после реконструкции на привокзальной площади установят «Древо знаний» с точкой бесплатного Wi-Fi. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Городские власти намерены реконструировать городскую и привокзальную площади, а также капитально отремонтировать улицу Ленина. В связи с этим в Зеленоградске объявлен конкурс на разработку проектов.
Предполагается, что на центральной площади появятся объекты малой архитектуры. Кроме того, здесь откроют несколько новых торговых точек. На привокзальной площади установят «Древо знаний», которое будет раздавать бесплатный Wi-Fi, а также построят многофункциональный торгово-развлекательный центр.
На проведение инженерных изысканий и экспертиз, подготовку проектной и рабочей документации потребуется свыше 4 млн рублей из муниципального бюджета. Документацию изготовят на основе утверждённого эскизного проекта, победившего во всероссийском конкурсе «Исторические места и малые города».
Срок выполнения проектных работ не более 130 дней с момента заключения контракта.
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