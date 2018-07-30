Троих детенышей леопарда спасли в Индии

В сафари-парке Индии — пополнение. Троих обессиленных осиротевших детенышей леопарда нашли егеря в предгорьях Гималаев и привезли к специалистам, сообщает телеканал «МИР 24». Все они оказались самками: двоим около десяти недель от роду, еще одной — два с половиной месяца. Сейчас о животных заботятся зоологи. Диета малышей состоит из мяса, супов и молока. За состоянием здоровья и развитием котят наблюдают ветеринары. Когда леопарды подрастут и окрепнут, их выпустят в естественную среду.

Но проблема — как долго они проживут на воле, в лесах. В Индии хищников семейства кошачьих жестоко истребляют браконьеры ради шкур и внутренних органов, которые используют в восточной медицине.

Напомним, буквально на днях редких переднеазиатских леопардов Волну и Эльбруса в горах Северной Осетии выпустили на волю. Хищники родились в сочинском питомнике, там их несколько лет готовили к самостоятельной жизни. Зоологи надеются, что в естественной среде двухлетние Эльбрус и Волна сформируют пару и обзаведутся потомством.

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