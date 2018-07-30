Ещё
Жителям Преображенки напомнили о запрете разводить костры на берегу Черкизовского пруда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителям Преображенки напомнили о запрете разводить костры на берегу Черкизовского пруда 

Управа района Преображенское 19 минут назад
Фото: Управа района Преображенское
В Москве оборудовано более 250 пикниковых зон. Для жителей района Преображенское на выбор есть места для пикников со столами и скамейками, мангалами, кое-где установлены навесы и беседки на случай непогоды.
На всех пикниковых зонах в столице предусмотрена противопожарная безопасность. Например, в Сосновом бору обустроено 26 пикниковых точек, а в Битцевском лесу — 34 пикниковые точки. С более подробной информацией о пикниковых зонах на территории Москвы можно ознакомиться на официальном портале ГПБУ «Мосприрода».
В свою очередь мы напомним, что разводить костры и использовать мангалы вне специализированных пикниковых точек запрещено. Нарушителям грозит административный штраф в размере до 5 тыс. рублей.
Управа района Преображенское: последние новости
В РГБМ состоится мастер-класс по физике В Преображенском действуют программы индивидуальной помощи льготникам Советом депутатов МО Преображенское составлен план на второе полугодие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко официально обвинили в госизмене149
«Армата» оказалась ненужной российской армии299
Жестокая расправа над туристами попала на видео148
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко134
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина51
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение