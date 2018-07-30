Жителям Преображенки напомнили о запрете разводить костры на берегу Черкизовского пруда

Москве оборудовано более 250 пикниковых зон. Для жителей района Преображенское на выбор есть места для пикников со столами и скамейками, мангалами, кое-где установлены навесы и беседки на случай непогоды.

На всех пикниковых зонах в столице предусмотрена противопожарная безопасность. Например, в Сосновом бору обустроено 26 пикниковых точек, а в Битцевском лесу — 34 пикниковые точки. С более подробной информацией о пикниковых зонах на территории Москвы можно ознакомиться на официальном портале ГПБУ «Мосприрода».

В свою очередь мы напомним, что разводить костры и использовать мангалы вне специализированных пикниковых точек запрещено. Нарушителям грозит административный штраф в размере до 5 тыс. рублей.