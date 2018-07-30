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Цай Минчжао встретился с послом Израиля в КНР Цви Хейфецем
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Цай Минчжао встретился с послом Израиля в КНР Цви Хейфецем 

ИА Синьхуа 16 минут назад
Пекин, 30 июля /Синьхуа/ — Гендиректор ИА Синьхуа Цай Минчжао сегодня в китайской столице встретился с послом Израиля в КНР Цви Хейфецем.
Цай Минчжао сказал, что ИА Синьхуа всегда уделяет внимание сообщениям об Израиле и намерено совместно с израильской стороной больше освещать сотрудничество двух стран в области научно-технического развития и инноваций, содействовать углубленному развитию межгосударственных отношений всестороннего партнерства в области инноваций.
Цай Минчжао рассказал об успехах агентства в области международных новостей, социальных медиа, коротких видео и технических разработок, а также заявил о намерении совместно с израильской стороной продолжать углубление инновационного сотрудничества в сфере СМИ.
Цви Хейфец высоко оценил успехи Синьхуа в различных сферах и заявил, что Израиль продолжит поддержание обменов и сотрудничества между китайскими и израильскими СМИ и содействие еще большему обмену результатами развития в области науки, технологий и инноваций. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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