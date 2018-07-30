Жители Благовещенска обнаружили «колибри»: видео

Как пояснили специалисты, комментирующие «сенсацию», любознательные жители Благовещенска перепутали тропическую птицу с бабочкой.

Жители Благовещенска обнаружили во дворе собственного дома «колибри». Крошечная «птица» кружила вокруг цветочной клумбы, периодически зависая в воздухе. Видеозапись необычной находки очевидцы прислали в редакцию издания «Порт Амур».

Сенсационные кадры изучил председатель амурского отделения Союза охраны птиц России Василий Дугинцов. Изучил и разочаровал благовещенцев рассчитывающих на сенсацию. Колибри на Дальнем Востоке России не водятся. В регионе их никогда не было и вероятность того, что это произойдет ничтожно мала, заявил специалист.

На кадрах не тропическая кроха, а бабочка семейства бражников. Своим видом, а именно шерстяным туловищем и длинным хоботком, она напоминает красочную птицу. Этот вид регулярно путают с колибри отметил орнитолог.