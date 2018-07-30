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Жители Благовещенска обнаружили «колибри»: видео
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Жители Благовещенска обнаружили «колибри»: видео 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Как пояснили специалисты, комментирующие «сенсацию», любознательные жители Благовещенска перепутали тропическую птицу с бабочкой.
Жители Благовещенска обнаружили во дворе собственного дома «колибри». Крошечная «птица» кружила вокруг цветочной клумбы, периодически зависая в воздухе. Видеозапись необычной находки очевидцы прислали в редакцию издания «Порт Амур».
Сенсационные кадры изучил председатель амурского отделения Союза охраны птиц России Василий Дугинцов. Изучил и разочаровал благовещенцев рассчитывающих на сенсацию. Колибри на Дальнем Востоке России не водятся. В регионе их никогда не было и вероятность того, что это произойдет ничтожно мала, заявил специалист.
На кадрах не тропическая кроха, а бабочка семейства бражников. Своим видом, а именно шерстяным туловищем и длинным хоботком, она напоминает красочную птицу. Этот вид регулярно путают с колибри отметил орнитолог.
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