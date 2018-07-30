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Прокуратура начала проверки домов, в которых средства на капремонт аккумулируются на спецсчетах
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Прокуратура начала проверки домов, в которых средства на капремонт аккумулируются на спецсчетах 

САРАТОВ24 36 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Крышу отремонтировали, но она все равно течет. В доме №17 по улице Высокой год назад произошли перемены — сменилась управляющая компания. Жильцы обрадовались. Новые коммунальщики обещали сделать проживание в многоэтажке более комфортным.
-У нас, единственное что, льется в коридоре, и Юля с пятьдесят второй квартиры говорила, что у нее тоже льется. Железки на краях гремели.
Жителей дома такой ремонт не устроил. Они написали жалобу. Для проведения проверки на Высокую приехали представители районной прокуратуры. На чердаке ревизоры заметили подтеки и пятна на стене. Однако директор управляющей компании заверил, что это старые следы.
Подобные проверки специалисты проводят сейчас во многих управляющих компаниях. Особенно тех, что не прибегают к помощи Фонда капремонта, а используют собственные специальные счета. Именно на них аккумулируются деньги собственников за капитальный ремонт.
Андрей Пригаров, прокурор Кировского района г. Саратова:
"По личному поручению прокурора области Сергея Филипенко органами прокуратуры проводятся проверки расходования денежных средств граждан, собранных ими на капитальный ремонт, своих домов жилых, и находящихся на специальных счетах управляющих компаний. Обращаю внимание, объектами проверки находятся именно расходование денежных средств, находящихся на специальных счетах. Потому что, как правило, данные правоотношения завуалированы и, как в нашем случае, привели к серьезным проблемам".
Система специального счета имеет большой недостаток, говорят специалисты. Жильцы должны сами следить за тратой денег. А вот дома, находящиеся на общем счету, автоматически попадают под защиту государства.
По заключениям экспертов, кровля в доме номер семнадцать по улице Высокой непригодна для эксплуатации. Уже возбуждено уголовное дело. Ход и результаты всех подобных проверок находятся на личном контроле прокурора Саратовской области.
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