Прокуратура начала проверки домов, в которых средства на капремонт аккумулируются на спецсчетах

Крышу отремонтировали, но она все равно течет. В доме №17 по улице Высокой год назад произошли перемены — сменилась управляющая компания. Жильцы обрадовались. Новые коммунальщики обещали сделать проживание в многоэтажке более комфортным.

-У нас, единственное что, льется в коридоре, и Юля с пятьдесят второй квартиры говорила, что у нее тоже льется. Железки на краях гремели.

Жителей дома такой ремонт не устроил. Они написали жалобу. Для проведения проверки на Высокую приехали представители районной прокуратуры . На чердаке ревизоры заметили подтеки и пятна на стене. Однако директор управляющей компании заверил, что это старые следы.

Подобные проверки специалисты проводят сейчас во многих управляющих компаниях. Особенно тех, что не прибегают к помощи Фонда капремонта, а используют собственные специальные счета. Именно на них аккумулируются деньги собственников за капитальный ремонт.

"По личному поручению прокурора области Сергея Филипенко органами прокуратуры проводятся проверки расходования денежных средств граждан, собранных ими на капитальный ремонт, своих домов жилых, и находящихся на специальных счетах управляющих компаний. Обращаю внимание, объектами проверки находятся именно расходование денежных средств, находящихся на специальных счетах. Потому что, как правило, данные правоотношения завуалированы и, как в нашем случае, привели к серьезным проблемам".

Система специального счета имеет большой недостаток, говорят специалисты. Жильцы должны сами следить за тратой денег. А вот дома, находящиеся на общем счету, автоматически попадают под защиту государства.