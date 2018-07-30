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Ли Кэцян подчеркнул необходимость совершенствования системы контроля за вакцинами
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Ли Кэцян подчеркнул необходимость совершенствования системы контроля за вакцинами 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Пекин, 30 июля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул необходимость совершенствования системы контроля за всем циклом разработки, производства, оборота и применения вакцин.
Ли Кэцян сделал эти замечания на состоявшемся сегодня очередном заседании Госсовета после заслушивания доклада следственной группы Госсовета о нарушениях законодательства компанией Changsheng Life Sciences /город Чанчунь/ при производстве вакцин против бешенства для людей.
Ответственные по делу о вакцинах против бешенства и причастные к нему лица должны получить более строгие наказания и выплатить крупные штрафы, а совершившие уголовные преступления должны быть приговорены к тюремному заключению и получить пожизненный запрет на работу в фармацевтической индустрии, сообщается в опубликованном после заседания заявлении. —0—
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