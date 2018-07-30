На Невском пятачке покажут технику времен Великой Отечественной войны

9 августа в Кировском районе Ленобласти на невском пятачке пройдет парад-экспозиция военной техники, посвященной годовщине окончания Битвы за Ленинград

Музей «Битва за Ленинград им. З. Г. Колобанова», который является партнером Музея Победы по масштабному проекту «Территория Победы», представит зрителям 15 танков различных модификаций, уникальные автомобили и 30 единиц артиллерии, восстановленных специалистами музея. Выставочная площадка будет открыта для посещения с 11:00 до 19:00.

Отметим, что настоящее время «Невский пятачок» входит в состав объединения Ленинградской области «Музейное агентство» и является составной частью музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Около территории мемориального комплекса установлен танк Т-З4-85, пушка Зис-3, памятник «Рубежный камень» и закладной камень аллеи памяти.