Крым: путь от жемчужины к пустоши

Российская аннексия отрезала Крым не только от материнской украинской территории, но и от всего мира. За считанные годы крупнейшая здравница Черноморского региона превратилась в изолированную колючей проволокой зону, в границах периметра которой происходит процесс отмирания развитой экономики, деградирует экология и вымывается людской потенциал. Но обозначенные ужасающие тенденции ничуть не пугают российский режим, рассматривающий их в качестве удобных рычагов управления кризисной ситуацией. Исчезновение старого доброго Крыма и есть цель Кремля, мечтающего превратить полуостров в пустынный военный лагерь в подбрюшье Украины

Крым в плену долгого инвестиционного штиля

В 2014 году в России царила эйфория, порожденная аннексией украинского Крыма. Кураж дошел до того, что словом года тогда в российском лексиконе стал неологизм «Крымнаш». Именно это словесное новообразование стало тогда как бы предметом гордости для россиян, и в том числе для какой-то части крымчан, которые поверили в посулы и обещания российской пропаганды.

Хотя уже ближайшие годы показали местным суровую реальность бытия на задворках российской неоимперии. В год аннексии Москва щедро сыпала обещаниями для Крыма, в том числе рисовала наступление светлого инвестиционного будущего, которое должно было вот-вот прийти на полуостров. Но случилась большая осечка, или даже больше — крупный облом. Международные санкции, наложенные на Россию со стороны США и стран ЕС после незаконного захвата украинской территории, привели к превращению Крыма в зияющую «черную дыру».

Проекты, которые до аннексии осваивали инвестиционные потоки, перешли в статус «замороженных», а те физические и юридические лица, что остались в Крыму, из-за санкций утратили доступ к иностранным высокотехнологичным продуктам. В настоящее время полностью остановлены проекты, которые были инициированы еще украинской властью, в т.ч. и те, которые касались обустройства портов в Ялте и Севастополе

Наложенные санкции ощутимо «бьют» по экономике и благосостоянию населения полуострова. Российские власти, в свою очередь, не заинтересованы и не намерены обеспечивать экономический рост в захваченном субъекте. Что и говорить: по прошествии более, чем четырех лет после аннексии, объем капиталовложений в Крым никак не может достичь украинского уровня.

В последний перед аннексией год, по данным Госстата Украины, было инвестировано 1,9 миллиарда долларов. При этом основные средства шли в промышленность (50,1%) и строительство (28%). С приходом же российских властей на крымскую землю, объемы инвестиций просто рухнули. В 2014 г. полуостров смог привлечь лишь 697 миллионов долларов, что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее. В 2015 году в Крым пришло 784 миллионов долларов, а в 2016 году снова наметилось падение до 638 миллионов долларов. Получается, что догнать, и тем более перегнать показатели 2013 года, пока является непосильной задачей.

Хоть глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов регулярно рассказывает о «возрастающем интересе зарубежных инвесторов к Крыму», 97% всех вложений в полуостров — это российские деньги. Из них две трети — деньги федерального бюджета, т.е. из кармана простых россиян. Российский бизнес не особо желает связываться с проблемным полуостровом — доля частных инвестиций с 2014 года упала в 2 раза. Даже попытки стимулировать интерес к Крыму путем проведения инвестиционных мероприятий не дают существенного результата.

На Российском инвестиционном форуме, проходившем в Сочи 27-28 февраля 2017 года, были подписаны 4 соглашения на суму в размере 11 миллиардов рублей. Это было подано российской пропагандой как событие, открывающее «невероятные перспективы» для аннексированной территории. В реальности же форум не принес Крыму никаких реальных преимуществ, поскольку упомянутые договоренности так и остались договоренностями о намерениях инвестировать, под которыми не было конкретного базиса.

В итоге Крым все больше приобрел имидж территории, отрезанной от международных инвестиций. Та же история повторилась на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в текущем году. В этот раз было заявлено о подписании уже 70 соглашений на общую сумму в 162 миллиарда рублей. Насколько реальна эта сумма, верифицировать не просто, в тоже время нет сомнений, что речь снова не идет ни о каких международных инвестициях.

В открытом доступе можно найти всего три инвестпроекта. Некое местное предприятие «Висла» будет инвестировать в освоение новых пашен, а также два инвестора будут реализовывать строительство торгово-ярмарочного и торгово-выставочного комплексов в селе Укромное Симферопольского района. Они вроде даже взяли на себя социальные обязательства по участию в развитии социальной инфраструктуры Симферопольского района. Описанные достижения от ЯМЭФ выглядят, мягко говоря, убого, ведь даже эти договоренности носят фиктивный характер, так как подробности сделок, а также имена участников не разглашаются.

На этом фоне экономическая ситуация на оккупированном полуострове настолько плачевная, что многие эксперты даже иронизируют в открытую, что все дискуссии так называемых «инвесторов» на подобных мероприятиях сводятся лишь к обсуждению уровня вопросов типа «как улучшить перекресток в Евпатории или сделать транспортную развязку в Феодосии », что не соответствует уровню международных экономических форумов.

Относительно же российского бизнеса, то он если и вкладывает деньги и средства в оккупированный полуостров, то только «из-под палки» органов российской федеральной власти. Очень красноречивым является тот факт, что даже крупные российские торговые сети, такие как «Магнит» или Х5, не работают в оккупированном Крыму или не спешат осваивать рынок полуострова. К примеру, основатель всероссийской сети «Магнит» говорит, что на полуострове живут два миллиона достаточно бедных, по российским меркам, людей, а компания пока «не попадает своими продуктами в их цену». Такое заявление еще раз подтверждает то, что фактор санкций остается существенным препятствием, хотя торговые сети этого в открытую не признают.

Это не удивительно, ведь у них нет надежды на помощь от Кремля. Российские власти даже не пытаются помочь крымским компаниям и предприятиям, которые попали под санкционный удар. Например, «Севастопольский морской торговый порт фактически разорился. Государственное унитарное предприятие „Крымские морские порты“, находящееся под западными санкциями, обанкротилось и задолжало кредиторам более 500 миллионов рублей. Вину на сложившуюся ситуацию в центре возлагают на местное »министерство транспорта» , где уже сменились четыре руководителя!

Треть всех крымских предприятий убыточна, но в отдельных регионах полуострова сложилась катастрофическая ситуация. Например, с убытками работали 60% организаций Судака и Нижнегорского района, 67% предприятий Ленинского района и 75% Раздольненского района. А в Армянске уровень убыточности достиг 100%.

У российских властей имеется ряд проблем в нефтегазовой отрасли, а также были несостыковки с китайскими поставщиками, которые отказались поставлять высокотехнологичную продукцию в процессе строительства Керченского моста.

Описанные факторы демонстрируют полнейшую неправдоподобность тезиса российской пропаганды о «хорошем инвестиционном климате» в Крыму. Инвестиционная привлекательность полуострова в составе РФ для западных инвесторов остается предельно низкой, точнее никакой. Отдельными экспертами высказывается мнение, что даже в случае отмены санкций, иностранные инвесторы все равно не будут заинтересованы во вложении средств в экономику и инфраструктуру Крыма из-за превращения последнего в военную базу и очаг произвола российских судей, где они не смогут защитить свои законные интересы.

А это значит, что аннексированный Крым будет и дальше висеть тяжелым балластом на федеральном бюджете, и тянуть из него все больше соков. Объем федеральных дотаций на Крым в бюджетах 2018-2020 гг. достигнет 500 миллиардов рублей, и эта цифра буде только расти.

Операция «Деградация»

Оккупация Крыма не только отсекла некогда цветущий полуостров от притока иностранных инвестиций, но и стала предвестником глубочайшей деградации экономической, социально-гуманитарной и экологической ситуации в регионе.

Последние годы Крым переживает катастрофическое сворачивание бизнес-деятельности и сокращение числа рабочих мест. На момент оккупации на всей территории Крыма функционировало 54 тысячи частных предприятий — юридических лиц и 135 тысяч частных предприятий — физлиц. На март 2016 г. осталось лишь 22 тысячи частных предприятий — юридических лиц и 39,8 тысячи частных предпринимателей — физлиц. Выходит, что количество юрлиц сократилось в 2,5 раза, а физлиц в 3,4 раза.

Власти проводят разнообразные «резонансные акции». В 2016 г. были ликвидированы вещевые рынки и торговые ряды малого бизнеса в Симферополе , Ялте, Евпатории, Севастополе. На прибрежной линии в Ялте, Алуште Коктебеле показательно снесли множество объектов туристического сервиса, видимо за ненадобностью.

По официальным данным Росстата , в Крыму не ведет экономической деятельности 13,5 тысячи предприятий. Усредненный расчет показывает, что в Крыму не действуют приблизительно 411 тысяч 750 рабочих мест. И это только цветочки, ведь по оценкам Министерства труда и социальной защиты РФ, в оккупированном Крыму под риском увольнения пребывает еще около 49 тысяч человек из почти тысячи предприятий, большая часть из которых находится в стадии ликвидации. Совокупно экспертами подсчитано, что за 4 года оккупации в Крыму потеряно 250 тысяч рабочих мест!

Как следствие, экономика рушится. Самые большие экономические провалы демонстрирует сфера внешней торговли — внешний товарооборот Крыма в сравнении с 2013 годом сократился в 21 раз. При этом экспорт рухнул почти в 31 раз, а импорт — в 16,4 раза. Доминирование импорта над экспортом как нельзя лучше показывает «успехи» крымской экономики — вывозить из Крыма уже практически нечего.

В целом, наметившиеся тенденции полностью отвечают курсу российского правительства по уничтожению малого бизнеса в Крыму. Цель Кремля и оккупационных властей состоит в избавлении от наиболее активной части местного населения, и выдавливании обанкротившихся бизнесменов в материковую Украину.

Сокращение занятости и разлад в сфере бизнеса ведут к дальнейшему обнищанию населения, падению его покупательской способности. Растет неудовлетворенность людей и качеством их жизни. За четыре года оккупации жители Крыма полностью осознали, что объявленная бесплатность медицинских услуг не означает их доступности и возможности получения необходимой медицинской помощи.

В плачевном состоянии система образования: детский сад, школу, профессиональное училище, ВУЗы, оккупанты превратили в инструменты милитаризации крымской молодежи. Чтобы закрепить за собой «стратегический объект», Москва будет растить в Крыму поколение манкуртов, приученных к покорности и лояльности к военным преступникам, которые не только разрушают ткань крымского общества, но и экологическую систему полуострова и сопредельных районов.

До оккупации полуострова Крым существовал за счет пресной воды, которая поступала с материковой части Украины. Теперь же данный ресурс для региона утрачен. Российская власть не сможет самостоятельно решить эту проблему, поскольку для этого нет технологических и финансовых возможностей. Утрата снабжения водой из материковой Украины привела к тому, что по состоянию на июнь 2018 года, более 70% ранее характерной растительности полностью высохло. В связи с засухой оккупационные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Само по себе перекрытие Северо-Крымского канала не могло пройти безболезненно. В первую очередь, это ударило по качеству воды в Северном Крыму. Уровень жесткости и минерализации оставляют желать лучшего: из-за повышения расхода воды из подземных хранилищ происходит засоление пластов. В некоторых районах, таких как Красноперекопский и Первомайский, вода уже была признана непригодной для питья. Общая жесткость ее составляет 25 миллимоль на литр при норме в 7, а минерализация в шесть раз выше нормы.

Связано это и с тем, что единственный источник центрального водоснабжения в регионе — Воронцовский водозабор подземных природных вод, истощается. В результате в водопровод просачивается морская вода с водорослями, которые забивают трубопроводы. А тарифы на пересоленную воду растут из года в год.

В 2014 году правительство Медведева планировало проложить водопровод из Кубани в Керчь . Но из-за дороговизны проекта (более 100 миллиардов рублей) и узкой функциональности (могли обеспечить водой лишь Керченский полуостров) от задумки быстро отказались.

От безысходности, рассматривались даже варианты прокладки трубы под Керченским мостом, но даже такой вариант оказался нереализуемым, поскольку нужно было бы полностью менять конструкцию Керченского моста, а учитывая его аварийное состояние и постоянные просадки, такая труба даже в случае успешного вмонтирования, треснула бы.

Сам по себе Керченский мост принесет колоссальные убытки экосистеме Черного и Азовского морей, поскольку его строительство проходило с грубыми нарушениями правил экологической безопасности, а также международного права. Некоторые эксперты, по самым оптимистическим прогнозам, предрекают срок эксплуатации не более 15 лет, по истечению которых мост придет в полную непригодность, и станет, в прямом смысле слова, смертельно опасным для использования.

Полнейшая деградация экономики, социальной сферы и экологии Крыма в перспективе должны были сами по себе изменить демографическую структуру полуострова. Но оккупационные власти многомерно ускоряют этот процесс.

«Новый демографический порядок» в Крыму

На фоне наплевательского отношения к экологии и судьбам людей, очень показательной и опасной тенденцией является стратегия Кремля по смене этнического состава населения на россиян. Путинские чиновники действуют в духе нацистских архитекторов «нового порядка» в Европе.

Крымчан не допускают к различным бизнес проектам, лишают престижных рабочих мест и предлагают переселение в отдаленные регионы РФ. Вместо этого преимущество на ключевых должностях и финансовых потоках достается «гостям» из РФ. Такая стратегия негативным образом влияет на морально-психологическое состояние местного населения, которое будет чувствовать себя людьми второго сорта.

С целью изменения демографической картины полуострова используется замена кадров: крымские государственные и муниципальные служащие, несмотря на лояльность, которую они демонстрировали по отношению к оккупантам, системно и массово заменяются на чиновников из РФ, особенно из северных, а также отдаленных городов Сибири.

В течение всех четырех лет оккупации Россия, направляя персонал из Москвы и других районов, продолжает методически формировать в Крыму и Севастополе свой репрессивный и управленческий аппарат: силовые структуры, контрольные органы, «смотрящих» в органах муниципальной власти оккупированной территории. На основе разносторонних данных, полученных на основе анализа публичной и инсайдерской информации, часть чиновников, присланных из РФ, в подразделениях федеральных ведомств РФ в Крыму уже достигает 70%, а в местных ведомствах, подчиненных Симферополю — 50%.

Наличие на полуострове крымско-татарского народа во всех его аспектах истории, проблем и перспективных национальных идей и заданий, является «отягощающим обстоятельством» для оккупантов полуострова. Все постоянное население Крыма рассматривается как потенциально нелояльное. Демографическую ситуацию в Крыму Россия рассматривает исключительно в контексте формирования в регионе «военного освоения» лояльного населения, оптимального по расходам на его содержание и неспособного к гражданским протестам и другим неконтролируемым формам политической активности.

Для Москвы представляют ценность только три категории жителей полуострова — персонал военной базы; внешняя обслуга, которая помогает обеспечивать функционирование базы; «живой щит», который используется для прикрытия агрессии, а также манипуляций «гуманитарными вопросами» на международной арене.

Все остальные люди, как и сектора экономики/виды деятельности, необходимые для их жизнеобеспечения, с точки зрения Кремля — это балласт. Российские власти последовательно осуществляют замену населения Крыма, стремясь повысить долю безоговорочно лояльных граждан, никак не связанных с Украиной. Официальные цифры Росстата указывают, что за 4,5 года в аннексированный Крым «мигрировало» 247,5 тысячи человек. Выехали из Крыма чуть более 140 тысяч «мигрантов». За счет миграции Крым получил «чистыми» более 107 тысяч новых людей.

Что важно, большинство новоприбывших остались, а по разным мотивам выезжали в основном местные жители, проживавшие в Крыму до оккупации. Даже официальные российские данные указывают, что население Крыма за годы оккупации обновилось на 17%, а если учесть тех, кого не улавливает статистика, то замена составит минимум 20-25%. По сути, это уже на четверть другой Крым, если смотреть с точки зрения населения. Нюанс в том, что для России это абсолютно приемлемый сценарий, несмотря на постоянные нарушения прав человека.

На суде в Гааге было опровергнуто заявление российской стороны о том, что российские власти прикладывают немалые усилия для обеспечения прав человека в Крыму, и были приведены многочисленные доказательства, которые доказывают прямо противоположное. Чего только стоит запрет Меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в России организация — прим. ред.), а также частые случаи исчезновения крымских татар на полуострове.

Вместе с тем, во время слушаний, на суде профессором международного права из Нью-Йорка Гарольдом Гонджу Ко было сказано следующее: «Россия заявляет про запрет финансирования терроризма на востоке Украины, а тем временем, финансирует этой самый террор. В Крыму РФ заявляет про искоренение всех форм расовой и этнической дискриминации, вместо этого, ведет там компанию по культурному уничтожению нероссийских этнических групп». С 2016 года они уже были распространены не только на крымско-татарский народ, но и на «украинских диверсантов и террористов». Продолжаются репрессии в отношении журналистов и участились в отношении адвокатов и правозащитников.

В итоге, Москва стремится в максимально сжатые сроки изменить демографическое лицо оккупированной территории, и превратить ее в абсолютно подчиненную территорию, лишенную исторической памяти, экономической основы, и способную лишь в жестком «лагерном формате» обслуживать интересы российской военщины в Черноморском регионе.

Послесловие

Российское неоимперское руководство, захватив Крым, стало серьезнейшим вызовом для всего мирового порядка. Так, оккупировав Крым, Россия нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной. Теперь же, без каких-либо ограничений, Россия проводит милитаризацию полуострова, превращая его в «пороховую бочку» всего Черноморского региона.

Это происходит в рамках масштабного эксперимента по стремительной инкорпорации аннексированной территории. Что важно, политтехнологи Кремля в Крыму обкатывают новые техники, которые будут использоваться для подавления собственного народа.

Крымчане первыми ощутили на себе полнейшее развенчание щедрых обещаний путинского режима, и теперь живут в страхе перед лицом утраты базовых средств к существованию. В перспективе, в условиях сохранения международных санкций, схожие ощущения переживут и сами жители России, все больше теряющие возможность адекватно воспринимать окружающую реальность и пагубность политического курса их правителей.

Это будет иметь страшные последствия. Примером тому служит печальная судьба Крыма, который под влиянием оккупантов из «жемчужины Черноморского региона» превращается в пустошь.

Секция «Браво» группы Информационное сопротивление