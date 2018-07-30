Бесплатно покажем кино

Во время чемпионата мира по футболу москвичи испытывали ощущение праздника, и мы бы хотели, чтобы у них все еще осталось это чувство. Мы хотим, чтобы после окончания столь грандиозного спортивного события оно не прекращалось, поэтому в разных районах города расположатся 30 бесплатных летних кинотеатров под открытым небом.

В связи с мундиалем реализовать этот проект было сложно, да и незачем. Во время проведения матчей большинство людей были на стадионах, в фан-зоне и других местах, а не в кинотеатрах. Поэтому проект и стартует после окончания чемпионата мира.

Открытие летних кинотеатров в столице — очень важное событие, которое мы давно хотели реализовать. Мы наконец смогли подготовиться к этому на должном уровне.

Нам очень важно было уйти из центра в округа, чтобы жители разных районов столицы смогли смотреть кино рядом с домом. Нам бы хотелось, чтобы кинотеатры стали местами притяжения людей. Предполагаются не только кинопоказы, но и творческие встречи, и мастер-классы, и детские программы. Более того, залы будут трансформироваться в разные площадки, вплоть до танцевальных.

В проекте принимают участие почти все ведомства нашего города, а также службы безопасности и транспорта.

Получив обратную связь от москвичей и гостей столицы, мы сможем строить планы о реализации этого проекта на следующий год. В любом случае открытие летних кинотеатров — это первый, пробный шаг. Мы обсуждали это с профессиональным киносообществом, согласовывали нашу идею с префектурами округов. Подходящие площадки мы выбирали с учетом мнения не только жителей, но и местных администраций.

Нам бы очень хотелось, чтобы этот проект в дальнейшем перерос во что-то большее. Мы приложим все усилия, чтобы это сделать. И если отклики москвичей будут положительными, то мы сможем рассматривать новые предложения по дальнейшей реализации этого проекта.