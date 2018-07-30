Туркмения: больше тонет, чем плывет

Как и полагается в летний сезон отпусков, в новостях из Туркмении преобладает тема отдыха. На этой неделе состоялось торжественное — с песнями и танцами — открытие гостиничного комплекса и аквапарка в курортной зоне «Аваза» на Каспийском море. Этот огромный комплекс включает в себя торговый центр, десятки магазинов и кафе, а также концертный зал на 1 тысячу 640 человек. Рассказывая о церемонии открытия, государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня» (ТДХ) пишет: «Воздух буквально звенит от… радостных эмоций и восторга ребятни».

Однако в воздухе не раздавались монотонные звуки приветственной речи президента Гурбангулы Бердымухамедова , который по необъяснимым причинам пропустил церемонию открытия, предоставив обязанность присутствовать на мероприятии заместителю председателя кабинета министров Пурли Агамурадову. Может быть, президентских ушей каким-то образом достиг насмешливый хохот всего мира, вызванный его нелепыми выходками во время недавнего отпуска, среди которых — его рэп-дуэт с внуком?

Во сколько обошлась вся эта роскошь, неизвестно, но есть подозрение, что окончательный результат представляет собой лишь облегченную версию первоначального замысла. Оригинальный, стильный и почти наверняка очень дорогой проект парка, созданный архитектурной студией Julien De Smedt Architects, похоже, был отвергнут в пользу того, что выглядит в большей степени как пригородный бизнес-парк.

Еще одна загадка — кого, собственно, должен привлекать этот парк. Как сообщает информагентство «Хроника Туркменистана», вынужденное работать за пределами страны, билет на целый день на одного взрослого стоит 120 манатов, что по официальному курсу равно 34 долларам, а по курсу «черного рынка» — почти 7 долларов. В период экономического кризиса и та, и другая сумма выглядят непозволительной роскошью для большинства граждан Туркмении.

Похоже, что Туркмения намерена привлечь туристов из Китая . Азербайджанское новостное агентство Trend цитирует туркменские государственные СМИ, которые сообщают, что в Пекине открылся визовый центр. Эта инициатива, предпринятая, как отмечается, совместными усилиями посольства Туркмении и китайской консалтинговой фирмы, по-видимому, призвана облегчить процесс получения виз для потенциальных туристов, однако нужно задаться вопросом, зачем китайскому туристу ехать в Авазу вместо более доступных во всех смыслах направлений.

Если туристам трудно попасть в Туркмению, то значительно хуже обстоят дела у туркменских граждан, попытки которых уехать или даже перемещаться внутри страны зачастую пресекаются.

19 июля Радио Азатлык, туркменская служба Радио «Свободная Европа» /Радио «Свобода», ссылаясь на два источника, сообщила, что близкие родственники президента сняли с рейса 160 пассажиров, дабы самим вылететь из города Туркменобад, расположенного на северо-востоке страны, в Ашхабад . Как сообщается, инцидент произошел месяц назад, когда упомянутые родственники возвращались с отдыха и решили «реквизировать» рейс в своих целях.

18 июля управляемое диссидентами из-за границы издание «Альтернативные новости Туркменистана», или АНТ, опубликовало материал о том, что потенциальные пассажиры осаждают роскошный новый порт в Туркменбаши в надежде попасть на паром, идущий в Азербайджан , в Баку . Отъезжающие вынуждены ждать по несколько дней, поскольку паромы ходят нерегулярно. Объясняя такой наплыв людей, издание АНТ пишет, что многие туркмены отчаянно стремятся попасть в Азербайджан, чтобы найти работу парикмахерами или официантами, а в некоторых случаях и в секс-индустрии. Зачастую пользуясь их отчаянием, спекулянты, как сообщается, скупают билеты и продают их в три раза дороже официальной цены.

Но жизнь не проста и для тех, кто уже оказался за границей. О трудностях, с которыми сталкиваются туркменские студенты за границей при получении денег из дома, не раз рассказывало Радио Азатлык. 20 июля Радио Азатлык сообщило, что дебетовые карты, выданные государственным банком Туркмении студентам, обучающимся в Астраханской области России , блокируются сразу же после окончания учебы. Что выглядит как жесткая тактика, направленная на то, чтобы заставить студентов вернуться домой. Еще очевиднее это стало после репортажа Радио Азатлык от 23 июля, в котором говорится, что власти даже оказывают давление на местных старейшин, чтобы те призывали уехавших за границу туркменов вернуться на родину. Как сообщается, отказ со стороны старейшин, чья роль носит полуформальный характер, ставит под угрозу их нынешнее общественное положение, которого они могут лишиться.

Непонятно, зачем правительство хочет, чтобы молодежь возвращалась. Рабочих мест нет, а иностранные компании как никогда далеки от желания инвестировать. Российское издание «Нефть и капитал», освещающее новости в энергетическом секторе, писало 19 июля, что нефтяная компания Зарубежнефть уходит из Туркмении. Хотя Зарубежнефть ничего серьезного не сделала в Туркмении по крайней мере с 2011 года, она стала одной из всего лишь трех российских нефтяных компаний, попытавшихся выйти на рынок этой страны.

При всех тяготах, которым подвергается население Туркмении, государство хочет выглядеть заботящимся о своих гражданах. На этой неделе информагентство ТДХ объявило, что Бердымухамедов сформулировал новые задачи «социально ориентированной политики» правительства и заявил, что основными приоритетами являются благополучие народа и национальное здравоохранение. И хотя в опубликованном информационным агентством отчете были представлены некоторые небольшие проекты, в нем непреднамеренно подчеркивается зачастую фарсовый характер предпринимаемых усилий, когда говорится о том, что «во всех учреждениях здравоохранения предлагаются отвары, приготовленные из растений, описываемых в трудах [президента Бердымухамедова]».

С формальной точки зрения, у Бердымухамедова есть медицинская степень — как напомнила своим читателям в выпуске от 17 июля государственная газета «Нейтральный Туркменистан», провозглашая Туркмению мировым лидером в чем-то, именуемом иммунопрофилактикой — хотя он и стоматолог по образованию.

Для тех, кто задается вопросом, на ком может отразиться введенный в мае Соединенными Штатами запрет на ввоз туркменского хлопка, в том же выпуске газеты любезно сообщается, что многие известные ритейлеры и производители одежды, такие как IKEA , Puma, Walmart , Lidl, Bershka, Pull&Bear, River Islan» и Costco выпускают продукцию, содержащую туркменский хлопок.

Что касается внешнеполитического фронта, государственные СМИ продолжают добросовестно отчитываться об успехах сына президента и предполагаемого преемника, заместителя министра иностранных дел Сердара Бердымухамедова. По утверждению новостного агентства Министерства иностранных дел Туркмении, 18-19 июля Сердар находился с визитом в Нью-Йорке , где встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, а также с Ахимом Штайнером, администратором Программы развития ООН (ПРООН).

Впрочем, как представляется, основная цель визита Сердара Бердымухамедова в Нью-Йорк была связана с тем, чтобы придать вес состоявшейся в штаб-квартире ПРООН презентации трубопровода из Туркмении в Афганистан Пакистан и Индию (ТАПИ), проекта с большими амбициями, но недостаточным международным финансированием.

Будучи в ПРООН, Бердымухамедов-младший пригласил Штайнера принять участие в переговорах, которые пройдут под эгидой Международного фонда спасения Арала . Эта давнишняя проблема вновь стала актуальной после сообщения об очередной пыльной буре, накрывшей Дашогузскую область 18 июля. Как и в случае с бурей в конце мая, которая накрыла обширные области Туркмении, предполагается, что пыль пришла из соседнего Узбекистана со дна обмелевшего Аральского моря. Пыль, приходящая из этого района, сильно загрязнена солью и пестицидами и вредна для здоровья любого, кто попадается на ее пути.

Относится это к делу или нет, но «Альтернативные новости Туркмении» написали 17 июля, что в Дашогузской области завершилась уборка хлеба, и собранного урожая оказалось гораздо меньше, чем предполагалось.