Столица вошла в число мировых лидеров по развитию инновационных бизнес-проектов

Москва вошла в тройку мировых лидеров по количеству стартапов — перспективных проектов, которые интересуют большой бизнес и инвесторов.

Эксперты авторитетного международного агентства The Boston Consulting Group в своем исследовании отмечают, что российская столица обогнала такие крупные финансовые мегаполисы, как Нью-Йорк и Лондон. Причем при составлении рейтинга учитывались такие критерии, как наличие необходимой среды, объем привлеченных инвестиций и государственная поддержка резидентов технопарков.

На сегодняшний день у Москвы, наравне с Сеулом , имеется одинаковое число компаний, занятых разработкой технических инноваций. Доля таких предприятий как в российской столице, так и в Сеуле, — 19 процентов.

Инвестор Артем Гриневский отмечает, что такие выдающиеся показатели Москвы связаны с тем, что здесь работает множество технопарков.

Кроме того, хорошо развита и медийная составляющая.

— В столице проводится множество тренингов, мастер-классов и лекций, на которых профильные специалисты рассказывают о том, как открыть свое дело, как разработать стартап, — рассказал Гриневский. — И что самое важное — это очень интересно нашей молодежи.

Отдельно Гриневский отмечает, что в столицу сейчас едет немало людей именно для того, чтобы организовать здесь свой инновационный бизнес-проект, найти спрос на продукты, товары, услуги — в Москве для этого созданы все условия.

Кроме того, в мегаполисе работает грантовая система поддержки инновационных проектов, причем такую поддержку оказывает как бизнес, так и московские власти

— Столичное правительство и мэр Сергей Собянин активно участвуют в развитии бизнес-инициатив, поддержке инновационных проектов, — резюмирует инвестор.

На сегодняшний день в Москве насчитывается 33 технопарка, в том числе и детских. Здесь молодые ученые ведут разработки в сфере IT-технологий, биомедицины, биологии и в других направлениях. Подростки, занимаясь в технопарках, осваивают инженерию. Причем акцент делается на робототехнике и IT: школьников учат проектировать, конструировать и писать программы для роботов. Немалое внимание уделяется и такой перспективной отрасли, как нанотехнологии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эмиль Петросян, заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы:

Россия с каждым годом становится все более привлекательной для ведения бизнеса. В рейтинге Всемирного банка Doing Business страна занимает 35-е место среди государств, которые создают благоприятный климат для запуска и развития проектов. В свою очередь, Москва по инвестиционной привлекательности оказалась на второй строчке в национальном рейтинге и на пятой — среди городов Европы по версии международного издания Financial Times.

ТОП-3 Самые перспективные стартапы, разработанные молодыми учеными в московских технопарках.

Летающее такси — настоящее

Московский стартап Bartini показал концепт летающего электромобиля с возможностью вертикального взлета и посадки. Планируется, что скорость летательного аппарата будет достигать 300 км/ч, а максимальная высота — 900 метров. Устройство сможет преодолевать до 150 км, находясь в воздухе до получаса.

Экспресс-диагностика

Компания DRD — резидент «Сколкова» — занимается разработкой и внедрением экспресс-тестов для диагностики здоровья головного мозга. Они позволяют определить, не поврежден ли орган, и оценить его возрастные изменения и риск возникновения инсульта. Диагноз можно поставить по одной капле крови, не прибегая к МРТ.

Защита от мошенников

Компания РВК, которая занимается инновационными разработками, предлагает стартап, который решает проблему цифрового мошенничества. Представлены сервисы для извлечения текстовой информации из паспортов, определения подлинности цифровых документов, фотографий и биометрической идентификации. Проект очень перспективен потому, что все больше компаний, госорганов и банков начало внедрять технологии идентификации граждан по фотографии.