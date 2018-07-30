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Селфи полезны для поднятия самооценки
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Селфи полезны для поднятия самооценки 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
Представители фитнес-портала FitRated провели исследование, в ходе которого выяснили, что делать селфи полезно для поддержания психического здоровья. Аналитики спросили более тысячи американцев о том, как часто они фотографируют себя на телефон, сообщает Elite Daily.
Исследователи разделили участников опроса на три группы. Первые вообще не пользовались соцстеями и, соответственно, не делали селфи, вторые сидели в «Фейсбуке», «Твиттере» и «Инстаграме» не более пары часов в день, выкладывая один-два снимка в месяц. Третьи листали соцсети больше трех часов и публиковали столько же селфи каждые 30 дней.
Оказалось, что самая высокая самооценка оказалась у тех, кто делал больше селфи, чем другие и дольше всех сидел в соцсетях.
"Люди, пристально следящие за жизнью других, гораздо строже относятся к собственной внешности, так как постоянно сравнивают себя с окружающими", — отметили исследователи.
Главное — это понять, для чего именно вы фотографируетесь, пишут аналитики. Чем осознаннее будет происходить выбор снимка, которым вы готовы поделиться с другими, тем больше вы будете следить за собственной внешностью и как следствие — чувствовать себя более уверенно.
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