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Бездомному предложили работать в Google
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Бездомному предложили работать в Google 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
Зарубежные СМИ публикуют удивительную историю жителя Техаса Дэвида Касареза, который три года прожил в собственной машине, за неимением другой крыши над головой, а потом устроился работать в крупную компанию, раздавая резюме на трассе. Касарез доказал, что бедность — не приговор, сообщает NY Post.
В 2015 году интернет-разработчик Дэвид Касареза, недавно закончивший вуз, на все заработанные деньги переехал из Техаса в калифорнийскую Кремниеву долину и основал собственный стартап, который впоследствии с треском прогорел.
Пришлось предпринимателю променять съемную квартиру в Сан-Франциско на собственный внедорожник, припаркованный в городе Маунтин-Вью. Касарез не терял веры в себя и твердо решил не возвращаться в Техас, а найти хорошую работу в Кремниевой долине.
Чтобы не умереть с голода, американец работал в ближайшем "Старбаксе", выполняя заказы по конструированию сайтов и разработке логотипов.
В июле Касарез решился на отчаянный шаг. Он отправился на центральную городскую авторассу и встал там с плакатом и пачкой распечатанных резюме. На табличке мужчина написал, что ищет работу.
"Уйти — означало отказаться от своей мечты", — заявил американец.
В какой-то момент мимо Дэвида проехала достаточно популярная местная блогерша Жасмин Скофилд. Она предложила разработчику написать о нем у себя в «Твиттере», который читают более 5,5 тысячи человек. За выходные пост девушки о программисте собрал 132 тысячи ретвитов и 211 тысяч лайков.
По словам Дэвида, за два дня ему преступило больше предложений о работе, чем за последние три года. Звонили из Google, Apple, Netflix, LinkedIn и менее крупных компаний, одна из которых оказалась японской. Бездомного мужчину спросили, готов ли он переехать в Токио.
Касарез говорит, что в настоящий момент изучает поступившие ему предложения.
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