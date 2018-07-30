Операторы беспилотников на конкурсе «Соколиная охота» впервые проведут разведку ночью

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Участники конкурса Армейских международных игр «Соколиная охота» впервые проведут разведку с помощью беспилотников ночью. Об этом сообщил журналистам в понедельник главный судья состязаний Болат Журабаев.

"Три упражнения в «Соколиной охоте» мы впервые выполним ночью: ведение разведки, поддержка группы и корректировка огня артиллерии", — перечислил он.

В этих испытаниях, по его словам, будут еще раз проверены все достоинства ночного применения беспилотников, включая бесшумность и малозаметность аппарата, хороший обзор для оператора благодаря теплоконтрастности целей.

"Опыт современных вооруженных конфликтов, например в Сирии , свидетельствует о высокой эффективности ведения боевых действий ночью против иррегулярных формирований — таких, как террористические группы", — пояснил Журабаев.

В этом году также добавлен еще один новый элемент — «Воздушная разведка», смысл которого заключается в обеспечении действий разведывательной группы на территории, подконтрольной противнику. «Задача расчета беспилотника — найти эту группу, установить с ней контакт и обеспечить безопасность ее передвижения. Получилось очень эффектное упражнение, которое можно будет взять на вооружение в программу подготовки подразделений БЛА», — отметил главный судья.