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Операторы беспилотников на конкурсе «Соколиная охота» впервые проведут разведку ночью
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Операторы беспилотников на конкурсе «Соколиная охота» впервые проведут разведку ночью 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Участники конкурса Армейских международных игр «Соколиная охота» впервые проведут разведку с помощью беспилотников ночью. Об этом сообщил журналистам в понедельник главный судья состязаний Болат Журабаев.
"Три упражнения в «Соколиной охоте» мы впервые выполним ночью: ведение разведки, поддержка группы и корректировка огня артиллерии", — перечислил он.
В этих испытаниях, по его словам, будут еще раз проверены все достоинства ночного применения беспилотников, включая бесшумность и малозаметность аппарата, хороший обзор для оператора благодаря теплоконтрастности целей.
"Опыт современных вооруженных конфликтов, например в Сирии, свидетельствует о высокой эффективности ведения боевых действий ночью против иррегулярных формирований — таких, как террористические группы", — пояснил Журабаев.
В этом году также добавлен еще один новый элемент — «Воздушная разведка», смысл которого заключается в обеспечении действий разведывательной группы на территории, подконтрольной противнику. «Задача расчета беспилотника — найти эту группу, установить с ней контакт и обеспечить безопасность ее передвижения. Получилось очень эффектное упражнение, которое можно будет взять на вооружение в программу подготовки подразделений БЛА», — отметил главный судья.
Международный конкурс Армейских международных игр «Соколиная охота» пройдет с 1 по 10 августа. В нем примут участие команды из Белоруссии, Ирана, Казахстана и России.
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