Ещё
Проведено голосование на определение тематики новых региональных парков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проведено голосование на определение тематики новых региональных парков 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Пресс-служба областного комитета лесного хозяйства заявила, что в Подмосковье путем голосование на «Доброделе» завершилось голосование по выбору тематики парков, которые будут обустроены в Московской области в ближайшие два года.
Жители региона сами решали, парковые зоны какого типа будут раскинуты в их муниципалитете.
Звенигородцам больше понравился природно-ландшафтный парк, который предполагает минимальную антропогенную нагрузку на экологию. Там будут зоны для палаточных лагерей, разведения костров и так далее.
В Черноголовке проголосовали за военно-патриотическую зеленую зону. В местном парке будут установлены мемориалы, конструкции, необходимые для проведения экспозиций под открытым небом. Сюда будут доставлены образцы военной техники.
Жителям Дзержинского и Сергиева Посада больше всего понравилась идея физкультурно-оздоровительной рекреации с беговыми дорожками, велотрассами, скейт-парком и прочими спортивными объектами.
Опрос проводился по территориальному признаку. Можно было голосовать только за вариант, предложенный для муниципалитета проживания. Всю полученную в результате голосования информацию передали в местные администрации для работы над проектами.
Вести Подмосковья: последние новости
Замглавы Фрязино задержан в Подмосковье В Подмосковье всего за неделю устранили 980 нарушений благоустройства Получив часть активов банка «Советский», банк Романа Авдеева выйдет за пределы Московского региона
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение191
Умерла актриса Наталья Кузнецова17
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»206
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями288
Решена судьба «Дома-2»63
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
00:19
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
Происшествия
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение