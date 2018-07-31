Проведено голосование на определение тематики новых региональных парков

Пресс-служба областного комитета лесного хозяйства заявила, что в Подмосковье путем голосование на «Доброделе» завершилось голосование по выбору тематики парков, которые будут обустроены в Московской области в ближайшие два года.

Жители региона сами решали, парковые зоны какого типа будут раскинуты в их муниципалитете.

Звенигородцам больше понравился природно-ландшафтный парк, который предполагает минимальную антропогенную нагрузку на экологию. Там будут зоны для палаточных лагерей, разведения костров и так далее.

В Черноголовке проголосовали за военно-патриотическую зеленую зону. В местном парке будут установлены мемориалы, конструкции, необходимые для проведения экспозиций под открытым небом. Сюда будут доставлены образцы военной техники.

Жителям Дзержинского и Сергиева Посада больше всего понравилась идея физкультурно-оздоровительной рекреации с беговыми дорожками, велотрассами, скейт-парком и прочими спортивными объектами.

Опрос проводился по территориальному признаку. Можно было голосовать только за вариант, предложенный для муниципалитета проживания. Всю полученную в результате голосования информацию передали в местные администрации для работы над проектами.