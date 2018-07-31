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Окончание жатвы и консервация: приметы на 31 июля
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Окончание жатвы и консервация: приметы на 31 июля 

Мир24 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня, 31 июля, по народному календарю — Емельянов день. На Руси чтили память святого мученика Емельяна и обычно в этот период заканчивали жатву, сообщает «МИР 24».
При этом крестьяне проводили особую традицию: серпы клали посредине поля и освящали, а затем инструмент прибирали до следующего года. После этого обязательно шли в баню, чтобы смыть усталость после жатвы, однако перед входом в помещение кланялись. Таким образом, отдавая дань уважения банному духу.
Многие предки в этот день помимо окончания некоторых полевых работ, делали консервации на зиму. Также крестьяне ходили в леса за грибами и ягодами, чтобы сделать заготовки.
По народным приметам 31 июля по традиции определяли погоду. Если день был жарким, ожидали холодный декабрь. Пожелтевшие листья на березе обещали раннюю осень. Если 31 июля были туманы, предки верили, что скоро будет щедрый урожай грибов.
Напомним, накануне, 30 июля, по народному календарю отмечали день Марины и Лазаря. Предки опасались гроз и молний.
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