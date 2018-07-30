Народный календарь. 31 июля. От жатвы — к бане и варенью

31 июля по народному календарю — день Емельяна. Православные христиане в этот день почитают память святого, пострадавшего за веру во время антихристианских гонений, организованных императором Юлианом Отступником в IV веке.

Согласно традиции, 31 июля заканчивался период жатвы. Серпы в этот день выкладывались кругом на сжатой полосе и освящались церковным служителем. Позже рабочие инструменты уносили домой и хранили до следующего сезона.

Лучшим отдыхом после жатвы 31 июля считался поход в баню. При этом полагалось париться вениками, сделанными из ржаной соломы и полевых цветов. Как гласят народные приметы, таким образом можно избавиться от усталости и взбодриться. А чтобы не обидеть банного духа, в баню входили с поклоном.

Кроме того, в народе поговаривают, что если день 31 июля выдастся жарким, то декабрь будет очень холодным. Ну а если на верхушках елей заметно много шишек, — то это наоборот, примета поздних морозов. По деревьям гадали и о приходе климатической осени: если листья березы к этому дню начинают желтеть, то осень наступит рано.

А еще 31 июля наступает время заготовок: в деревнях в этот день начинают делать варенья и соленья.