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Народный календарь. 31 июля. От жатвы — к бане и варенью
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Народный календарь. 31 июля. От жатвы — к бане и варенью 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
31 июля по народному календарю — день Емельяна. Православные христиане в этот день почитают память святого, пострадавшего за веру во время антихристианских гонений, организованных императором Юлианом Отступником в IV веке.
Согласно традиции, 31 июля заканчивался период жатвы. Серпы в этот день выкладывались кругом на сжатой полосе и освящались церковным служителем. Позже рабочие инструменты уносили домой и хранили до следующего сезона.
Лучшим отдыхом после жатвы 31 июля считался поход в баню. При этом полагалось париться вениками, сделанными из ржаной соломы и полевых цветов. Как гласят народные приметы, таким образом можно избавиться от усталости и взбодриться. А чтобы не обидеть банного духа, в баню входили с поклоном.
Кроме того, в народе поговаривают, что если день 31 июля выдастся жарким, то декабрь будет очень холодным. Ну а если на верхушках елей заметно много шишек, — то это наоборот, примета поздних морозов. По деревьям гадали и о приходе климатической осени: если листья березы к этому дню начинают желтеть, то осень наступит рано.
А еще 31 июля наступает время заготовок: в деревнях в этот день начинают делать варенья и соленья.
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