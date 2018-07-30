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Ткачев объяснил возвращение в Краснодарский край
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Ткачев объяснил возвращение в Краснодарский край 

Ведомости 1 час назад
Бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев планирует посвятить время, «когда есть силы и возможность», своей родине. Об этом он сам рассказал на праздновании 25-летия Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева. Видео выступления опубликовало краснодарское информагентство «ВК Пресс».
«Для меня понятие «домой» более объемное и более многогранное, потому что «домой» — это значит в Агрокомплекс, к своим корням, к своей истории и каждому из вас. Я всегда, скажу честно, скучал, я всегда думал о вас», — сказал Ткачев. По его словам, после отставки правительства он «попросился у руководства страны»: «Хватит мне мотаться по России, испытывать судьбу». Ткачев добавил, что достаточно много отработал на краевом и федеральном уровне.
Ткачев родился в краснодарской станице Выселки. Он был губернатором Краснодарского края 14 лет — с 2001 г. Владимир Путин назначил его на должность министра сельского хозяйства в 2015 г. В состав нового правительства, сформированного после последней инаугурации президента, Ткачев не вошел. Министром сельского хозяйства стал сын секретаря Совета безопасности России Дмитрий Патрушев.
В середине июля Ткачева избрали в совет директоров Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева — это семейный бизнес Ткачевых. Его основал отец Александра Ткачева, в честь которого названо предприятие. Агрохолдинг выпускает продукцию под собственным брендом «Агрокомплекс — натуральные продукты Кубани»: молоко, колбасы, консервы, напитки, кондитерские изделия и др.
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