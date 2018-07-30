Ключевые моменты строительства колодца: 4 подсказки от профессионала

Продолжим тему водоснабжения дачного участка: плюсы и минусы скважин и колодцев мы рассмотрели, азы устройства питьевого колодца изучили. А сегодня давайте поговорим о том, на какие моменты следует обратить внимание и о чем задуматься, если вы приняли решение выкопать колодец на своем участке. Ведь от того, как, когда и кем будут эти самые кольца вкопаны, может зависеть жизнеспособность колодца в дальнейшем.

Ключевые моменты строительства колодца — 4 подсказки от профессионала

Какую бригаду выбрать

Итак, начнем с выбора бригады, которой можно доверить строительство колодца. Спросите соседей или жителей вашего поселка, кто им копал, довольны ли они работой, что за колодцы построили, как обстоят дела с водой. Это нужно знать, чтобы иметь некую общую картину в вашей местности и предполагать глубину и возможные проблемы колодца. Если у соседей есть удачный опыт строительства колодца, имеет смысл обратиться к той же бригаде. Если же более-менее хороших рекомендаций вы не услышали, то придется обзванивать те, что найдете в Интернете, что нежелательно. В приоритете всегда должна быть местная бригада, а не те «трудяги», которые работают по всей области. Почему? Во-первых, те, кто строго ограничивает район своей деятельности, с большой вероятностью хорошо знаком с гидрологическими и геологическими особенностями вашей местности и может спрогнозировать, чего ожидать в процессе работы. Во-вторых, местные рабочие скорее будут дорожить своей репутацией. Значит, и найти их потом в случае каких-либо недоразумений будет проще, и им нет смысла кормить вас байками и накручивать счет. Например, есть Гильдия Колодезников. Не скажу за всех, кто в ней состоит, но, например, в Можайском и Волоколамском районе Московской области есть бригады, работающие здесь уже больше 10 лет! Мы их знаем, они — нас, всем соседям строили колодцы именно они.

В приоритете всегда должна быть местная бригада строителей колодцев. Фото с сайта dkvartnsk.ru Если вы решили обратиться в компанию, которую нашли по Интернету, то все-таки очень и очень желательно, чтобы был составлен договор. Если его нет, то нужно четко обговорить примерно следующее:

какой объем работ обещают выполнить за ваши деньги;

какой материал они привозят;

что не входит в стоимость работ;

как меняется стоимость, если возникают внештатные ситуации (например, большой камень на дне) и что они будут делать в этом случае;

наконец, какую гарантию дает компания.

Разумеется, даже при наличии договора не всегда есть возможность решить возникшие впоследствии проблемы. Но вы должны понимать, что договариваетесь (устно или письменно) о том, что вам вкопают железобетонные кольца и, в принципе, все. Ответственность за дальнейшее существование колодца уже полностью лежит на вас. Чтобы с большей вероятностью получить хороший колодец, а также дабы не пришлось потом отлавливать бригаду и требовать что-то сделать по гарантии, следует учесть еще некоторые факторы. Обратимся к ним.

Когда копать колодец

Допустим, вы определились с выбором рабочих. Если их бригадир настаивает копать колодец весной (да и вам вроде хочется побыстрее), — гоните таких «горе-колодезников» в три шеи со своего участка! Еще с древних времен известны четко определенные сроки, когда можно и когда категорически нельзя копать колодцы: на Руси традиционно к работе приступали после Федора Колодезника — 21 июня. И это неспроста: весной уровень грунтовых вод самый высокий в году — активно тают снега, идут дожди. Если вам выкопают колодец в это время, велика вероятность, что осенью и зимой воды будет мало или ее не будет совсем — в первую очередь он будет наполняться верховодкой. Придется углублять. При этом углубление более узкими кольцами обходится в несколько раз дороже за кольцо, чем при обычной копке.

Колодец следует копать с середины лета примерно до февраля

Поэтому грамотные бригады-колодезники никогда не будут настаивать и уговаривать хозяев рыть колодец весной. В общем, запомните крепко-накрепко: если хотите получить хороший колодец, не поддавайтесь ни на какие уговоры начинать строительство весной. Ближе к середине лета уровень грунтовых вод опускается до нормального, поэтому наши предки именно в это время начинали строить колодцы. При копке доходили до нужных водоносных горизонтов, которые будут питать колодец и зимой, и летом. Поэтому правильное время рытья колодца — не ранее июля! Также обязательно стоит учитывать погодные условия: если идут проливные дожди, то такой колодец может стать скорее сборником верховодки, чем источником чистой воды. Подведем итог: колодец следует копать когда уровень грунтовых вод низкий — с середины лета и до конца морозов, примерно до февраля.

Место для колодца

Еще один немаловажный фактор при строительстве колодца — его расположение. В былые времена к выбору места для колодца подходили очень серьезно. Это объяснимо: колодец строился один на всю деревню. Поэтому место — дело очень ответственное. Кстати, бывало, что в центре деревни строился колодец для питья, а на окраине — для технических нужд: помыть, постирать и прочего.

К выбору места для колодца отнеситесь очень серьезно

А как же выбирали место для колодца? Наверняка все слышали про лозоискателей — людей, которые использовали веточки (лозу) для поиска источника воды под землей. Относиться к ним можно по-разному: кто-то говорит об обмане, кто-то действительно верит, что свежесрезанные ветви чувствуют воду. Вероятнее всего, здесь дело в большом опыте тех, кто раньше строил колодцы. Занятие это было потомственным, то есть существовали целые династии, которые бережно охраняли все свои технологии и секреты. Именно благодаря знаниям и опыту колодезники могли по внешним признакам местности определить лучшее место для колодца. И ведь колодцы получались отличные: вода в них была чистая, вкусная и ее всем хватало. Поэтому сегодня лозоходство — скорее просто традиция, дань прошлому — чтобы человек прошел по участку и указал место.

Современные лозоходы усовершенствовали традиционное приспособление для поиска воды

Современная жизнь диктует другие условия. Во-первых, у нас в распоряжении не вся деревня, а всего 6-10-30 соток земли. Значит, выбор места уже ограничен. Во-вторых, частенько на участке уже есть какие-то здания и сооружения или план будущего строительства. В-третьих, колодец должен соответствовать санитарным нормам. Наконец, его нельзя построить так, чтобы потом мучиться с подведением водопровода или доступом для обслуживания. Стоит учитывать расположение колодцев на соседних участках: если они находятся примерно на одной линии и особых проблем с ними нет, то можно копать на этом же уровне. Как-то мне на глаза попалась статья в Интернете: человек решил копать где ему очень хотелось, выкопал 32 кольца, а воды все не было. Расстроенный стал копать на линии соседских колодцев и примерно на 12 м пришла вода! Я бы не рекомендовал располагать колодец в самой низкой и в самой высокой точках участка: в первом случае там будет собираться вся верховодка с окрестности, во втором — придется копать глубже, что увеличит стоимость колодца.

Выбирая место для колодца, учитывайте все необходимые требования по его расположению. Фото с сайта moikolodets.ru Принимая во внимание вышесказанное и современные условия дачного быта, я бы выделил такие условия при выборе места для колодца:

он должен находиться вдали от источников (в том числе соседских) загрязнения: парковки, компостной кучи, дачного туалета (если он имеется);

колодец должен располагаться так, чтобы его было легко обслуживать;

по возможности он должен быть недалеко (но не ближе 5 м) от дома, чтобы впоследствии можно было провести в дом водоснабжение.

При желании колодец может стать и достойным элементом ландшафтного дизайна. Наверно, на этом можно закончить разговор о выборе места для колодца.

Колодец может стать и достойным элементом ландшафтного дизайна. Фото с сайта img-fotki.yandex.ru Глубина колодца

А теперь давайте поговорим о том, можно ли заказать глубину колодца и количество воды в нем. Давайте вспомним теорию (я ведь говорил в одной из прошлых статей, что она — основа дальнейших наших бесед и понимания процессов): в толще земли породы, в том числе водоносные, залегают пластами. Но залегают они неравномерно и не совсем параллельно поверхности земли. Также в различных регионах глубина и мощность водоносных пластов значительно отличается.

В различных регионах глубина и мощность водоносных пластов значительно отличается

Из личного опыта работы в Московской и близлежащих к ней областях могу сказать, что в соседних районах и деревнях колодцы были абсолютно разными: где-то вырыты в песке, где-то в глине; вода может быть отличная и на глубине 3 м (например, попали на родник), и на 20. То есть заказать глубину колодца вы точно не сможете, она определяется исключительно гидрологическими условиями вашей местности (вспоминаем про местные бригады — они знают условия вашей местности и это еще один плюс в их пользу). Если у соседа колодец глубиной 7 колец, а ваш участок выше на склоне, то можно предположить, что глубина колодца будет на 2-3 кольца больше. Ближе к реке водоносный горизонт с большей вероятностью будет ближе к поверхности, чем посреди поля. Теперь несколько слов о количестве и качестве воды. Как вы, наверное, уже догадываетесь, заказать их тоже не получится. Это та данность, которая уже есть в вашей местности. Кроме того, иногда вода даже в соседних колодцах может различаться. Например, вблизи моего колодца есть еще несколько на расстоянии не больше 30 м. Они, в принципе, похожи, но на дне одного — мощный водоносный слой (плывун) и огромное количество воды, на дне другого — тоже песчаный слой (но не такой мощный) и вода с привкусом сероводорода (похоже на попадание на древние отложения органики), в третьем — приток совсем небольшой, через два нижних шва. Вот и попробуйте заказать водичку!

В хорошем колодце и вода хорошая

Но дело здесь не в том, чтобы получить сразу много воды. А в том, чтобы превратить вкопанные в землю кольца из полуфабриката в полноценное изделие, правильно функционирующее и не создающее своему владельцу проблем (кроме как почистить его). Ведь, согласитесь, никому не хочется каждую весну начинать с поиска очередной бригады, чтобы что-нибудь сделали с вашим колодцем. Не хочется оказаться перед посещением бани без воды. Хороший, я бы даже сказал идеальный колодец — неважно, сколько в нем колец и какой столб воды — это такой колодец, качество и количество воды в котором соответствует вашим потребностям. Но о том, можно ли сделать колодец идеальным и как предупредить возможные проблемы, я расскажу в другой раз. А у вас пока много информации к размышлению, наверняка и вопросы возникнут. Задавайте, не стесняйтесь — вы должны ясно и четко сознавать что и зачем делаете. Только тогда можно надеяться, что построенный колодец будет служить вам верой и правдой долгие годы.