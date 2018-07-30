На электронной карте лесов России к сентябрю появятся данные о незаконных рубках

"Мы сделали тестовую версию геопортала, на которой сейчас можно посмотреть арендованные и свободные от аренды лесные участки. К сентябрю мы добавим возможность отображения мест, где будет происходить лесовосстановление, также мы опубликуем места, где происходят незаконные рубки по нашему мониторингу", — сказал Исаев.

По его словам, новые возможности геопортала продемонстрируют на заключительном этапе форума в Москве . До конца года также планируется добавить на сайт часть государственного лесного реестра, который позволит получить оперативную, достоверную и актуальную информацию о состоянии лесного фонда.

"Ранее отсутствие такого сервиса зачастую не позволяло инвестору определиться с местом для реализации инвестиционного проекта", — отметил он.

20 июля на совещании в Петрозаводске премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что ежегодно ущерб от незаконных рубок измеряется миллиардами рублей.