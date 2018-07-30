Ещё
На электронной карте лесов России к сентябрю появятся данные о незаконных рубках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На электронной карте лесов России к сентябрю появятся данные о незаконных рубках 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июля. /ТАСС/. Сведения о незаконных вырубках появятся в сентябре на федеральном геопортале использования лесов, сообщил в понедельник заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг» Алексей Исаев в Петрозаводске на Национальном лесном форуме.
"Мы сделали тестовую версию геопортала, на которой сейчас можно посмотреть арендованные и свободные от аренды лесные участки. К сентябрю мы добавим возможность отображения мест, где будет происходить лесовосстановление, также мы опубликуем места, где происходят незаконные рубки по нашему мониторингу", — сказал Исаев.
По его словам, новые возможности геопортала продемонстрируют на заключительном этапе форума в Москве. До конца года также планируется добавить на сайт часть государственного лесного реестра, который позволит получить оперативную, достоверную и актуальную информацию о состоянии лесного фонда.
"Ранее отсутствие такого сервиса зачастую не позволяло инвестору определиться с местом для реализации инвестиционного проекта", — отметил он.
20 июля на совещании в Петрозаводске премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что ежегодно ущерб от незаконных рубок измеряется миллиардами рублей.
Национальный лесной форум организован под эгидой Госдумы. Карелия выбрана регионом из числа субъектов Северо-Западного федерального округа для проведения его пятого этапа. В нем принимают участие около 300 человек: занимающиеся лесозаготовкой и деревообработкой предприниматели, представители власти, депутаты Госдумы, сборщики и переработчики дикоросов, охотпользователи, недропользователи, добровольные пожарные дружины, экологи, волонтеры и др. Ранее этапы форума прошли в Ижевске, Ханты-Мансийске, Хабаровске, Барнауле, а его заключительный этап состоится в Москве в сентябре.
ТАСС: последние новости
В Грозном завершили благоустройство парка имени Хусейна бен Талала Суд признал законным возбуждение дела против главы Серпуховского района Подмосковья Члены ОНК Москвы впервые проверили судебно-психиатрическое учреждение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко официально обвинили в госизмене
«Армата» оказалась ненужной российской армии303
Жестокая расправа над туристами попала на видео148
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко134
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение