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Более 50 проверок объектов повышенного уровня ответственности в Подмосковье проведено в январе-июне
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Более 50 проверок объектов повышенного уровня ответственности в Подмосковье проведено в январе-июне 

Агентство «Москва» 1 час назад
В январе-июне 2018 г. специалистами Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области проведено более 50 проверок технической эксплуатации объектов повышенного уровня ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В I полугодии 2018 г. Главгосстройнадзор провел 51 проверку объектов повышенного уровня ответственности. Инспекторским составом проведено 11 плановых проверок и 40 внеплановых по исполнению ранее выданных предписаний», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по результатам проверок выдано 33 предписания об устранении нарушений требований положения по технической эксплуатации, составлено 11 протоколов об административных правонарушениях.
«В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию строительных конструкций, неукоснительному соблюдению требований положения по безопасной эксплуатации объектов, а также по поддержанию несущих, ограждающих и строительных конструкций в работоспособном состоянии, а также своевременному проведению мониторинга за состоянием конструкций здания. Проверки направлены на проведение мероприятий по профилактике нарушений», — приводит пресс-служба слова начальника подмосковного Главгосстройнадзора Артура Гарибяна.
Отмечается, что специалистами Главгосстройнадзора осуществляется надзор за технической эксплуатацией 252 объектов повышенного уровня ответственности. Среди них: 98 спортивных сооружений, 144 здания гипермаркетов и торговых центров, восемь аэровокзалов и два административных здания.
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