На Международном морском салоне обсудили развитие судостроения в России

Юрий Борисов. «Не просто корпусного, но судового и технологического оборудования, то есть начинки. Для нас такая локализация принципиально важна», — заявил, выступая на пленарном заседании Международного морского салона, заместитель председателя правительства Российской Федерации

Такой подход позволит создать новые высокотехнологичные рабочие места и, конечно, внедрить на российских верфях новые технологии.

"Мы видим в этом главный вектор развития российского судостроения и приборостроения", — сказал он, отметив, что оптимальные критерии локализации передовых технических решений уже определены и в ближайшее время будут рассмотрены правительством.

По мнению Борисова, сейчас в условиях возможного введения санкций в отношении российских судостроительных и приборостроительных заводов нужно предусмотреть импортозамещение современных технологий и оборудования. Необходимые научные ресурсы и производственные мощности в России есть. Что касается Дальнего Востока, то здесь нужно создать центр компетенций по приборостроению, аналогичного санкт-петербургскому.

Правительство готово поддерживать отрасль деньгами и преференциями. Так, на выполнение программы лизинга Объединенной судостроительной корпорации из бюджета направлены 14,8 миллиарда рублей, почти миллиард в будущем году будет выделен на строительство пассажирских судов, отметил Борисов. При строительстве рыболовецких судов ставка делается на внедрение механизма инвестиционных квот. Эта стимулирующая мера должна способствовать быстрому обновлению флота, для которого, по словам замглавы минпромторга Олега Рязанцева, в России на ближайшие пять лет намечено строительство не менее 80 современных судов. Кроме того, до конца планируется заключить около 60 контрактов на строительство судов и объектов морской техники, в том числе и судов, которые будут эксплуатироваться на Дальнем Востоке. Часть из них, понадеялся Рязанцев, построят на верфях ДФО.

В России на ближайшие пять лет намечено строительство не менее 80 современных судов