Ещё
На Международном морском салоне обсудили развитие судостроения в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Международном морском салоне обсудили развитие судостроения в России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Не просто корпусного, но судового и технологического оборудования, то есть начинки. Для нас такая локализация принципиально важна», — заявил, выступая на пленарном заседании Международного морского салона, заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов.
Такой подход позволит создать новые высокотехнологичные рабочие места и, конечно, внедрить на российских верфях новые технологии.
"Мы видим в этом главный вектор развития российского судостроения и приборостроения", — сказал он, отметив, что оптимальные критерии локализации передовых технических решений уже определены и в ближайшее время будут рассмотрены правительством.
По мнению Борисова, сейчас в условиях возможного введения санкций в отношении российских судостроительных и приборостроительных заводов нужно предусмотреть импортозамещение современных технологий и оборудования. Необходимые научные ресурсы и производственные мощности в России есть. Что касается Дальнего Востока, то здесь нужно создать центр компетенций по приборостроению, аналогичного санкт-петербургскому.
Правительство готово поддерживать отрасль деньгами и преференциями. Так, на выполнение программы лизинга Объединенной судостроительной корпорации из бюджета направлены 14,8 миллиарда рублей, почти миллиард в будущем году будет выделен на строительство пассажирских судов, отметил Борисов. При строительстве рыболовецких судов ставка делается на внедрение механизма инвестиционных квот. Эта стимулирующая мера должна способствовать быстрому обновлению флота, для которого, по словам замглавы минпромторга Олега Рязанцева, в России на ближайшие пять лет намечено строительство не менее 80 современных судов. Кроме того, до конца планируется заключить около 60 контрактов на строительство судов и объектов морской техники, в том числе и судов, которые будут эксплуатироваться на Дальнем Востоке. Часть из них, понадеялся Рязанцев, построят на верфях ДФО.
В России на ближайшие пять лет намечено строительство не менее 80 современных судов
Одной из точек роста региональной экономики Борисов назвал крупнейшую в России судоверфь «Звезда», строящуюся в приморском Большом Камне консорциумом "Роснефти", «Роснефтегаза» и Газпромбанка. К концу 2019 года здесь планируется сдать в эксплуатацию самый большой в России сухой док. Объем металлообработки на «Звезде» достигнет 330 тысяч тонн в год, что составляет примерно половину судостроительных возможностей России.
Российская Газета: последние новости
В Великобритании ужесточили правила обращения с дронами Немецкие фермеры рассказали о ситуации, близкой к стихийному бедствию Президент РФ подписал закон о неустойке за просрочку алиментов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко официально обвинили в госизмене
«Армата» оказалась ненужной российской армии303
Жестокая расправа над туристами попала на видео148
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко134
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение