Душ, кондиционер и телевизор: фирменный поезд «Янтарь» пополнится вагонами бизнес-класса 

Фирменный поезд «Янтарь» в сентябре текущего года укомплектуют вагонами бизнес-класса. Об этом в понедельник, 30 июля, во время делового завтрака журналистам рассказал начальник КЖД Виктор Голомолзин.
Всего Калининградская железная дорога получит три вагона бизнес-класса. В двухместных купе есть душ, туалет, кондиционер и даже телевизор. Персонал сертифицирован, у каждого сотрудника есть паспорт доверия.
Поездка в комфортабельном двухместном купе обойдётся пассажирам ориентировочно в 31 тысячу рублей на двоих. Возможность понижения цены рассматривается, отметил Голомолзин.
"Мы позиционируем вагоны бизнес-класса как повышенной комфортности. Всего в фирменном поезде «Янтарь» будет один такой вагон. Тариф просчитали без прибыли. Сейчас цена за двухместное купе около 31 тысячи рублей. Над стоимостью мы еще работаем. Больше она точно не будет", — заверил представитель ведомства.
Ранее в СМИ сообщалось, что поезда с двухэтажным плацкартом и вагонами бизнес-класса в Калининградской области появятся в 2019 году. Новые составы планируется запустить по маршрутам дальнего следования.