Посольство РФ: В Британии растет нетерпимость к альтернативным мнениям

В дипмиссии РФ в Лондоне прокомментировали свежий доклад британских парламентариев, посвященный «фейковым новостям» и дезинформации. Главным распространителем таких новостей в палате общин назвали российские СМИ.

По мнению пресс-секретаря посольства, которого цитирует ТАСС , документ отражает «нетерпимость к альтернативным точкам зрения», которая растет среди британских политических элит, и по сути равнозначен цензурированию интернета и попыткам поставить блогосферу и онлайн-ресурсы под контроль спецслужб и других надзорных органов королевства.

Таким образом, западная, прежде всего — британская аудитория лишается доступа к разным источникам информации, убеждены российские дипломаты. При этом Лондон использует для обоснования своих действий такие предлоги, как защита ценностей демократии.