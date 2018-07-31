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Екатерина Шпица возмутилась очередями в аэропорту
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Екатерина Шпица возмутилась очередями в аэропорту 

Russianshowbiz.info 50 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса Екатерина Шпица сделала фотографию в итальянском аэропорту и пожаловалась поклонникам на огромные очереди.
Девушка пошутила, что в Рим ведут слишком много дорог, потому что ей в очереди на паспортный контроль пришлось провести почти час. При этом актриса рассказала, что испытание наверняка продлится долго — очередь практически не уменьшается, а местные сотрудники аэропорта работают медленно.
Из 15 окон, имеющихся в аэропорту, работают всего 5, и такая ситуация никого не удивляет. Актриса обратилась к российским поклонникам с советом любить московские аэропорты, где ситуация намного лучше, и обслуживают клиентов гораздо быстрее.
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