Екатерина Шпица возмутилась очередями в аэропорту

Актриса Екатерина Шпица сделала фотографию в итальянском аэропорту и пожаловалась поклонникам на огромные очереди.

Девушка пошутила, что в Рим ведут слишком много дорог, потому что ей в очереди на паспортный контроль пришлось провести почти час. При этом актриса рассказала, что испытание наверняка продлится долго — очередь практически не уменьшается, а местные сотрудники аэропорта работают медленно.

Из 15 окон, имеющихся в аэропорту, работают всего 5, и такая ситуация никого не удивляет. Актриса обратилась к российским поклонникам с советом любить московские аэропорты, где ситуация намного лучше, и обслуживают клиентов гораздо быстрее.