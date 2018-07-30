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Британия раскроет меры для ситуации с Brexit без сделки с ЕС
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Британия раскроет меры для ситуации с Brexit без сделки с ЕС 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 30 июля — «Вести. Экономика». Британия изложит «разумные меры предосторожности» в серии заметок, где будет рассмотрен вопрос о том, как подготовиться к возможному выходу из Европейского союза без официального соглашения с блоком, заявил представитель премьер-министра Терезы Мэй.
"Речь идет об установлении разумных мер предосторожности в случае сценария (выхода из ЕС) без сделки", — сказал пресс-секретарь журналистам, когда его спросили о планах правительства по отправке «технических уведомлений» о подготовке сделок в августе и сентябре. "Мы абсолютно ясно заявили, что это находится не только в наших интересах, но и в интересах ЕС заключить сделку. В случае отсутствия сделки, конечно, будут последствия для Европейского союза", — сказал представитель главы британского кабмина. Представитель добавил, что, вопреки некоторым сообщениям в средствах массовой информации, у правительство не было планов по привлечению армии к запасу продовольствия на случай жесткого Brexit. Как писали «Вести. Экономика», переговорщик от Евросоюза по Brexit Мишель Барнье отверг ключевые элементы новых торговых предложений Великобритании даже на фоне того, что он и его новый британский коллега Доминик Рааб выразили общую решимость заключить сделку между сторонами к октябрю. На совместной пресс-конференции с британским секретарем по Brexit после трехдневных переговоров между официальными лицами в Брюсселе Барнье четко дал понять, что предложения британской стороны по торговым отношениям и новой границе с Северной Ирландией не смогли убедить европейские власти. "ЕС не может и… не будет делегировать применение своей таможенной политики и правил, НДС и сбора акцизов нечлену, который не будет подчиняться структурам управления ЕС, — сказал Барнье. — Любые таможенные механизмы или таможенный союз… должны уважать этот принцип". "Великобритания хочет вернуть контроль над своими деньгами, законом и границами. Мы будем это уважать", — в то же время подчеркнул он. "Но ЕС также хочет держать под контролем свои деньги, закон и границы. Великобритания должна уважать это", — заявил Барнье.
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