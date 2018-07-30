На перелеты из Ненецкого АО в Москву и Архангельск установят сниженные тарифы 

ТАСС, 30 июля. Авиаперелеты в Москву и Архангельск из Ненецкого автономного округа будут субсидировать из федерального бюджета до запуска автомобильной дороги Нарьян-Мар— Усинск. Сниженные фиксируемые тарифы на билеты будут установлены в преддверии отпускного сезона-2019, сообщила в понедельник пресс-служба окружного правительства.
"Планируется, что дополнительное федеральное субсидирование межрегиональных авиамаршрутов в Москву и Архангельск ввиду отсутствия постоянного транспортного сообщения с другими регионами России будет предусмотрено Минтрансом РФ с 2019 года по 2022 год, до завершения строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар — Усинск", — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, решение было принято федеральным центром по итогам рабочих встреч врио губернатора НАО Александра Цыбульского в Москве. «У нас есть проблема очень высокой стоимости авиабилетов на межрегиональных рейсах. Этот вопрос я обсудил с руководством Министерства транспорта РФ, с вице-премьером и с главой правительства, и мы получили поддержку», — отметил в понедельник на оперативной планерке со своими заместителями и руководителями органов власти субъекта Александр Цыбульский. Из федеральной казны в настоящее время субсидируется только рейс на Москву — в период с 1 марта по 1 декабря и только отдельных категорий граждан. Рейс до Архангельска субсидируется из бюджета округа.
Ненецкий автономный округ относится к числу регионов Арктической зоны Российской Федерации, не имеющих автомобильного и железнодорожного сообщения с другими регионами России. Учитывая отсутствие развитой транспортной наземной инфраструктуры, авиация — единственное средство доставки пассажиров и грузов. В межрегиональном сообщении полеты из НАО на сегодня выполняются в города Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Киров, Сыктывкар.