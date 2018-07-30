«Партия Перемен» ответила Навальному

Выборы местного значения в Красногорске стали причиной ссоры для оппозиции. Политик и общественный деятель Алексей Навальный обругал бывших соратников за выдвижение «ворья» в качестве кандидатов.

«Партия Собчак-Гудкова уже просто выставляет на выборы всякое единороссовское и апшное ворье», — написал Навальный в своём Twitter. Аналогичные посты появились в других его соцсетях и в блоге.

Дмитрий Гудков , который уже успел написать крайне эмоциональный пост в Facebook, прокомментировал для News.ru ссору с Навальным: «Эта ситуация вредит не партии, а оппозиционному движению в целом».

От «Гражданской инициативы» в депутаты городского совета Красногорска выдвигаются шесть человек: помимо упомянутого выше Мурзагулова, это — Дарья Махортова , Алексей Калитвинов, Евгений Монин, Андрей Толпекин , Ашот Овакимян. News.ru связался с двумя кандидатами, чтобы узнать, что они думают о демарше Навального.