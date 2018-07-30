«Партия Перемен» ответила Навальному 

Выборы местного значения в Красногорске стали причиной ссоры для оппозиции. Политик и общественный деятель Алексей Навальный обругал бывших соратников за выдвижение «ворья» в качестве кандидатов.
Неудовольствие Навального вызвал тот факт, что от партии «Гражданская инициатива» (которая в настоящее время проходит процедуру переименования в Министерстве юстиции РФ, регистрируется как «Партия Перемен») кандидатом был выдвинут Ростислав Мурзагулов. Ранее он работал с Радием Хабировым — нынешним главой Красногорска, возглавляющим на этих выборах список «Единой России».
«Партия Собчак-Гудкова уже просто выставляет на выборы всякое единороссовское и апшное ворье», — написал Навальный в своём Twitter. Аналогичные посты появились в других его соцсетях и в блоге.
Дмитрий Гудков, который уже успел написать крайне эмоциональный пост в Facebook, прокомментировал для News.ru ссору с Навальным: «Эта ситуация вредит не партии, а оппозиционному движению в целом».
От «Гражданской инициативы» в депутаты городского совета Красногорска выдвигаются шесть человек: помимо упомянутого выше Мурзагулова, это — Дарья Махортова, Алексей Калитвинов, Евгений Монин, Андрей Толпекин, Ашот Овакимян. News.ru связался с двумя кандидатами, чтобы узнать, что они думают о демарше Навального.
Евгений Монин, кандидат в депутаты городского совета Красногорска от «Гражданской инициативы»: С Навальным я столкнулся во время избирательной кампании в Государственную Думу в 2016 году, когда работал в штабе кандидата в депутаты Марии Бароновой. Мы с огромным трудом собрали 15 тысяч подписей в поддержку выдвижения нашего кандидата, и было ужасно обидно услышать мнение Навального о том, что эти подписи ненастоящие. В 2017 году я был кандидатом в муниципальные депутаты в Южном Бутово, занял пятое место в четырехмандатном округе. С большим разочарованием слушал заявления Навального о том, что принимать участие в муниципальных выборах не стоит. Я считаю, что если Навальный не вёл кампанию против голосования на муниципальных выборах, то я уже мог бы быть депутатом. Сейчас, когда я являюсь кандидатом на выборах в городской совет в Красногорске, Навальный опять начинает топить нашу команду. Алексей Калитвинов, кандидат в депутаты городского совета Красногорска от «Гражданской инициативы»: Очень жаль, что Алексей Анатольевич в очередной раз тратит время на выяснение отношений по надуманным поводам. Все его обвинения в данном случае голословны и не имеют подтверждения. От партии «Гражданская Инициатива» выдвигаются не единороссы, среди кандидатов — два члена движения «Открытая Россия». Скажу, как минимум, за себя — единороссом не являюсь и не был. Слова о «ворье» считаю неприятными.