Кремль держит натовцев за рубильник

Американские военные объекты на территории Европы практически полностью зависят от поставок из России . После завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) зависимость будет только нарастать. Вашингтон серьёзно обеспокоен и собирается потратить миллиард долларов на энергетический суверенитет натовских баз. Но в Москве и не собираются выключать американским военным свет, страхи США параноидальны, — считают эксперты.

Энергоснабжение авиабазы Рамштайн в ФРГ , на территории которой размещено 56 000 военнослужащих армии США, почти на 40% зависит от поставок российской нефти и газа, отмечает The National Interests. «Американские оборонные объекты в Европе зависят от российской энергетики. Если Россия попытается заниматься энергетическим шантажом, как она делала с Украиной … под угрозой окажется боеспособность американских военных», — отмечает издание.

Реализация трубопровода Nord Stream II удвоит и без того сильную зависимость Евросоюза от российской энергетики: «Средства от продажи газа также предоставляют России больше ресурсов для достижения враждебных целей, таких, как аннексия Крыма и кибератаки на США». Кроме того, считает издание, Россия может, используя энергетическую зависимость Евросоюза, пытаться «вбить клинья» между союзниками по НАТО , намеренно сталкивая европейцев с американцами. Авторы публикации вспоминают слова Трампа, заявившего, что ФРГ теперь является заложницей России.

В Конгрессе серьёзно озабочены этим вопросом и собираются в 2019 году выделить миллиард долларов для избавления американских военных в Европе от энергетической зависимости. В частности, на территории американских военных баз в Европе планируют создавать микрогриды — локальные энергосистемы, способные в экстренной ситуации обеспечивать автономное энергоснабжение военных объектов.

Global Look Press/ dpa /Stefan Sauer

Корабль «Касторо 1» для прокладки газопровода «Северный поток 2», Грайфсвальд-Бодден, Германия

Спекулируя на теме энергетической зависимости Штаты давят на европейские страны с целью предотвратить потепление отношений между Европой и Россией, отмечает в комментарии News.ru заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов . Политика сдерживания России открывает для США множество возможностей для давления на Евросоюз. «Подобное давление актуально в контексте разработки бюджета ЕС на 2021−2027 годы. При этом расширение военного присутствия в ЕС дает Штатам возможность оказывать давление и на других направлениях, — экономическом и политическом», — добавляет он.

В случае обострения отношений с Западом зависимость американских военных баз от российских энергопоставок становится эффективным инструментом в руках Кремля, указывает в беседе с News.ru заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин . Но отказываться от надёжного источника доходов без веских причин в Москве не будут. «США порой отличаются параноидальным страхом перед Россией, и борьба за энергетическую безопасность американских военных баз в Европе — тоже из области американской паранойи», — считает он.

Храмчихин подчёркивает, что микрогриды не смогут обеспечить полную энергетическую автономию американских военных баз: «В случае, если Россия действительно решит отключить энергоснабжение американским военным в Европе, их можно рассматривать как резервный источник, и то лишь на короткое время, но полностью ситуацию они не исправят».