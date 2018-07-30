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В Заводском районе проходит масштабная реконструкция сквера Дружбы народов
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В Заводском районе проходит масштабная реконструкция сквера Дружбы народов 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Как и обещал глава Заводской администрации Максим Сиденко в районе начались ремонтные работы. Сообщил чиновник об этом на внеочередном заседании постоянной комиссии по МСУ. По его словам, всего в районе насчитывается 17 зеленых зон, подведомственных администрации. Там осуществляется работа в рамках поддержания чистоты.
Недавно был отремонтирован сквер около ДК «Химиков». В начале этого месяца началась реконструкция сквера Дружбы народов. Расположен он вдоль проспекта Энтузиастов, 20. Ремонт площадки начали со стороны администрация района. Подрядчики уже подготовили новые плитки, щебень и песок для ремонта. По предварительным данным, реконструкции послужит весь парк.
«Студенты архитектурного факультета сделали конкурс проектов, реализовывать мы начнем их в этом году. Планируется порядка восьми мест привести в порядок, из тех, что не стоят на балансе администрации», — сказал Максим Сиденко.
Следующая на очереди площадка у «Фонтана Мира». Ремонтные работы начались 10 июля и продлятся до 7 сентября.
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