В Заводском районе проходит масштабная реконструкция сквера Дружбы народов

Как и обещал глава Заводской администрации Максим Сиденко в районе начались ремонтные работы. Сообщил чиновник об этом на внеочередном заседании постоянной комиссии по МСУ. По его словам, всего в районе насчитывается 17 зеленых зон, подведомственных администрации. Там осуществляется работа в рамках поддержания чистоты.

Недавно был отремонтирован сквер около ДК «Химиков». В начале этого месяца началась реконструкция сквера Дружбы народов. Расположен он вдоль проспекта Энтузиастов, 20. Ремонт площадки начали со стороны администрация района. Подрядчики уже подготовили новые плитки, щебень и песок для ремонта. По предварительным данным, реконструкции послужит весь парк.

«Студенты архитектурного факультета сделали конкурс проектов, реализовывать мы начнем их в этом году. Планируется порядка восьми мест привести в порядок, из тех, что не стоят на балансе администрации», — сказал Максим Сиденко.

Следующая на очереди площадка у «Фонтана Мира». Ремонтные работы начались 10 июля и продлятся до 7 сентября.