США продолжат вводить санкции против руководства Никарагуа

Сандерс напомнила, что в начале июля вашингтонская администрация ввела ограничения в отношении трех никарагуанских представителей в рамках принятого Конгрессом США «Глобального

акта Магнитского»

"Посредством этих санкций Соединенные Штаты демонстрируют, что будут привлекать к ответственности должностных лиц режима [президента Никарагуа Даниэля] Ортеги, которые допускают жестокое обращение и злоупотребления или же похищают никарагуанцев. Это начало, а не конец, потенциальных санкций", — подчеркнула пресс-секретарь.

В середине июля аннулированы визы на въезд в США у 21 никарагуанского госслужащего, напомнила Сандерс. Кроме того, по ее словам, США возвращают автомобили, безвозмездно предоставленные нигарагуанской полиции, которые «были использованы для жестокого

разгона

мирных демонстраций».

Также Вашингтон отменил все запланированные передачи Никарагуа оборудования и техники, «которые силы безопасности режима Ортеги могут злонамеренно использовать», добавила Сандерс.

Белый дом в очередной раз «решительно осуждает продолжающееся насилие и нарушение прав человека» со стороны властей Никарагуа по отношению к протестующим.

"После неоднократных подстроенных выборов и манипуляций законом со стороны режима [Ортеги]… граждане Никарагуа вышли на улицу с требованием провести демократические реформы, — цитирует

заявление Сандерс. — Эти требования были встречены беспорядочным применением насилия, что привело к гибели 350 человек, ранению тысяч протестующих и незаконным обвинениям сотен граждан в подготовке переворота и терроризме".

"США поддерживают народ Никарагуа, включая членов Сандинистской партии, требующих демократических реформ и прекращения насилия", — отмечается в заявлении. Вашингтон дополнительно выделит 1,5 млн помощи на «поддержку свободы и демократии» в Никарагуа, резюмировала Сандерс.

18 апреля в Никарагуа

начались

акции протеста против правительства президента Даниэля Ортеги , которого демонстранты обвиняют в установлении диктаторского режима. Поводом для антиправительственных выступлений послужила пенсионная реформа.

Вскоре после начала манифестаций, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, Ортега объявил об отмене задуманных преобразований, однако это не помогло нормализовать ситуацию. Согласно подсчетам неправительственной «Никарагуанской ассоциации за права человека», в ходе акций протеста в период с 19 апреля по 10 июля были убиты более 350 человек и еще более двух тысяч получили ранения. Противники Ортеги обвиняют в гибели людей руководство страны.