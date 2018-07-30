Ещё
США продолжат вводить санкции против руководства Никарагуа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США продолжат вводить санкции против руководства Никарагуа 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
США продолжат вводить санкции против руководства Никарагуа в связи с тем, что власти этой страны нарушают права человека. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, распространенном 30 июля, передает ТАСС.
Сандерс напомнила, что в начале июля вашингтонская администрация ввела ограничения в отношении трех никарагуанских представителей в рамках принятого Конгрессом США «Глобального
акта Магнитского»
"Посредством этих санкций Соединенные Штаты демонстрируют, что будут привлекать к ответственности должностных лиц режима [президента Никарагуа Даниэля] Ортеги, которые допускают жестокое обращение и злоупотребления или же похищают никарагуанцев. Это начало, а не конец, потенциальных санкций", — подчеркнула пресс-секретарь.
В середине июля аннулированы визы на въезд в США у 21 никарагуанского госслужащего, напомнила Сандерс. Кроме того, по ее словам, США возвращают автомобили, безвозмездно предоставленные нигарагуанской полиции, которые «были использованы для жестокого
разгона
мирных демонстраций».
Также Вашингтон отменил все запланированные передачи Никарагуа оборудования и техники, «которые силы безопасности режима Ортеги могут злонамеренно использовать», добавила Сандерс.
Белый дом в очередной раз «решительно осуждает продолжающееся насилие и нарушение прав человека» со стороны властей Никарагуа по отношению к протестующим.
"После неоднократных подстроенных выборов и манипуляций законом со стороны режима [Ортеги]… граждане Никарагуа вышли на улицу с требованием провести демократические реформы, — цитирует
"Интерфакс"
заявление Сандерс. — Эти требования были встречены беспорядочным применением насилия, что привело к гибели 350 человек, ранению тысяч протестующих и незаконным обвинениям сотен граждан в подготовке переворота и терроризме".
"США поддерживают народ Никарагуа, включая членов Сандинистской партии, требующих демократических реформ и прекращения насилия", — отмечается в заявлении. Вашингтон дополнительно выделит 1,5 млн помощи на «поддержку свободы и демократии» в Никарагуа, резюмировала Сандерс.
18 апреля в Никарагуа
начались
акции протеста против правительства президента Даниэля Ортеги, которого демонстранты обвиняют в установлении диктаторского режима. Поводом для антиправительственных выступлений послужила пенсионная реформа.
Вскоре после начала манифестаций, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, Ортега объявил об отмене задуманных преобразований, однако это не помогло нормализовать ситуацию. Согласно подсчетам неправительственной «Никарагуанской ассоциации за права человека», в ходе акций протеста в период с 19 апреля по 10 июля были убиты более 350 человек и еще более двух тысяч получили ранения. Противники Ортеги обвиняют в гибели людей руководство страны.
Newsru.com: последние новости
Во ФСИН собираются бороться с теми, "кто позорит коллектив", проведением общих собраний Александр Шестун намерен объявить голодовку, если ему не дадут участвовать в выборах главы Серпуховского района Путин наградил орденом настоятельницу "пятизвездочного" Покровского женского монастыря
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко официально обвинили в госизмене
«Армата» оказалась ненужной российской армии303
Жестокая расправа над туристами попала на видео148
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко134
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение