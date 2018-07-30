Назначен куратор приватизации Одесского припортового завода

По его словам, «Одесский припортовый завод» к приватизации будет готовить компания Pericles Global Advisory, «Президент Отель» и «Индар» — «Конкорд Консалтинг», которая входит в группу «Конкорд Капитал».

Министр напомнил, что всего в списке «большой приватизации» на этот год находятся 23 объекта.

«Поэтому нам остается еще для 19 предприятий выбрать советников и начать процесс их подготовки к приватизации. Уже завтра, 31 июля, выбирать советников для следующих трех предприятий — ОАО «Объединенная горно-химическая компания», ГП «Завод Электротяжмаш» и ГП «Угольная компания» Краснолиманская», — добавил украиснкий министр.

Он отметил, что приватизация этих предприятий, за одним исключением (не уточнив каким именно), будет происходить по новому закону «О приватизации государственного и коммунального имущества».

«Кстати, в новом законе прописаны четкие требования по проверке происхождения денег, за которые покупается предприятие. Новые правила не допускают участия в приватизации лиц, связанных со страной-агрессором», — сказал Александр Саенко.