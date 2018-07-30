Радаев разрешил застрелить в регионе 71 барсука

Губернатор Валерий Радаев утвердил квоты и лимиты по добыче охотничьих ресурсов на территории Саратовской области с августа 2018 по август 2019 года. Соответствующее постановление главы региона сегодня, 30 июля, опубликованона портале правовой информации.

Документ касается пяти видов животных.

Так, в течение года в регионе разрешено отстрелить 224 лосей, в том числе 12 животных возрастом до года. Также губернатор разрешил добыть 71 благородного оленя, включая трех сеголетков, и 104 пятнистых оленей (восемь сеголетков).

Больше всего добыть разрешено сибирских косуль — 720 особей, среди которых 179 может быть в возрасте до года.

Кроме того, за год глава региона разрешил подстрелить 71 барсука.

Лимиты не распространяются на особо охраняемые природные территории, квоты распределены между различными организациями региона.