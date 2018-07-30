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Радаев разрешил застрелить в регионе 71 барсука
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Радаев разрешил застрелить в регионе 71 барсука 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Губернатор Валерий Радаев утвердил квоты и лимиты по добыче охотничьих ресурсов на территории Саратовской области с августа 2018 по август 2019 года. Соответствующее постановление главы региона сегодня, 30 июля, опубликованона портале правовой информации.
Документ касается пяти видов животных.
Так, в течение года в регионе разрешено отстрелить 224 лосей, в том числе 12 животных возрастом до года. Также губернатор разрешил добыть 71 благородного оленя, включая трех сеголетков, и 104 пятнистых оленей (восемь сеголетков).
Больше всего добыть разрешено сибирских косуль — 720 особей, среди которых 179 может быть в возрасте до года.
Кроме того, за год глава региона разрешил подстрелить 71 барсука.
Лимиты не распространяются на особо охраняемые природные территории, квоты распределены между различными организациями региона.
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