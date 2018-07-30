В центре Всеволожска откроется новый МФЦ

В центре Всеволожска по адресу улица Заводская дом 6 с 1 августа начнет работать новый центр «Мои Документы».

Новый МФЦ максимально удобно расположен как для жителей, так и для гостей города: в непосредственной близости от ж/д вокзала, остановок большинства маршрутных автобусов и электрички.

На первом этаже МФЦ расположены 19 окон приема-выдачи документов, комфортный сектор ожидания, оборудованы кабинеты для проведения фотосъемки и биометрии. График работы нового офиса — ежедневно с 9 до 21 часов.

Напомним, что все 30 МФЦ Ленобласти в ближайшее время планируют полностью отказаться от бумажного документооборота. Также Ivbg.ru напоминает своим читателям, что МФЦ начали предоставлять услуги «одного окна» садоводам Ленинградской области.

В июне 2018 года во Всеволожском районе Ленинградской области открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси.