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В центре Всеволожска откроется новый МФЦ
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В центре Всеволожска откроется новый МФЦ 

Ivyborg.ru 1 час назад
В центре Всеволожска по адресу улица Заводская дом 6 с 1 августа начнет работать новый центр «Мои Документы».
Новый МФЦ максимально удобно расположен как для жителей, так и для гостей города: в непосредственной близости от ж/д вокзала, остановок большинства маршрутных автобусов и электрички.
На первом этаже МФЦ расположены 19 окон приема-выдачи документов, комфортный сектор ожидания, оборудованы кабинеты для проведения фотосъемки и биометрии. График работы нового офиса — ежедневно с 9 до 21 часов.
Напомним, что все 30 МФЦ Ленобласти в ближайшее время планируют полностью отказаться от бумажного документооборота. Также Ivbg.ru напоминает своим читателям, что МФЦ начали предоставлять услуги «одного окна» садоводам Ленинградской области.
В июне 2018 года во Всеволожском районе Ленинградской области открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси.
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