Спасавшаяся от мужа-садиста жительница Балаково разбилась при падении с высоты 

Погибшей женщине было 33 года.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, жительница Балаково выпала с 8-го этажа многоквартирного дома № 27, расположенного на проспекте Героев.
Местные жители рассказали, что погибшая пыталась спастись от своего мужа-тирана, который угрожал несчастной ножом.
«У нее весь бок был разрезан. Как все говорят, сожитель накинулся на нее с ножом. Она закрылась в комнате и вылезла в окно, и упала», — уточняют свидетели смертельного происшествия.