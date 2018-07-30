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Спасавшаяся от мужа-садиста жительница Балаково разбилась при падении с высоты
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Спасавшаяся от мужа-садиста жительница Балаково разбилась при падении с высоты 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Погибшей женщине было 33 года.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, жительница Балаково выпала с 8-го этажа многоквартирного дома № 27, расположенного на проспекте Героев.
Местные жители рассказали, что погибшая пыталась спастись от своего мужа-тирана, который угрожал несчастной ножом.
«У нее весь бок был разрезан. Как все говорят, сожитель накинулся на нее с ножом. Она закрылась в комнате и вылезла в окно, и упала», — уточняют свидетели смертельного происшествия.
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