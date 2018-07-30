Эффектная инстаграмщица из Владивостока стала участницей шоу на телеканале «Пятница»

Она вернулась в родной город.

Показ второго сезона провокационного реалити-шоу «Инстаграмщицы» стартует на телеканале «Пятница» 30 июля. Ее участницей станет и уроженка Владивостока Елизавета Вдовина.

Елизавета Вдовина

«Во втором сезоне реалити «Пятница!» отправит героинь не на лазурные берега или в фешенебельные СПА, а туда, откуда они приехали — в родные города. Девушки, чьи жизни ежедневно оцениваются «лайками», комментариями и репостами подписчиков, попробуют заслужить реальное уважение своих земляков. Но чтобы получить звание достойного гражданина, недостаточно иметь эффектный макияж и дорогую одежду. Девушкам предстоит встретиться лицом к лицу со своим прошлым, попробовать помочь малой родине, а также поработать руками и… головой!», — говорится в сообщении телеканала.

Сейчас Елизавета Вдовина живет в Москве . Как следует из описания ее инстаграм-профиля, она модель, BlackStar и финалистка шоу «Экс на пляже».

Завтра премьера и моя серия!21.00!

Публикация от OPSIME •lizavdovina (@lizavdovina)

29 Июл 2018 в 10:02 PDT Публикация от OPSIME •lizavdovina (@lizavdovina)

27 Июл 2018 в 2:30 PDT Публикация от OPSIME •lizavdovina (@lizavdovina)

17 Июл 2018 в 4:37 PDT