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Эффектная инстаграмщица из Владивостока стала участницей шоу на телеканале «Пятница»
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Эффектная инстаграмщица из Владивостока стала участницей шоу на телеканале «Пятница» 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Она вернулась в родной город.
Показ второго сезона провокационного реалити-шоу «Инстаграмщицы» стартует на телеканале «Пятница» 30 июля. Ее участницей станет и уроженка Владивостока Елизавета Вдовина.
Елизавета Вдовина
«Во втором сезоне реалити «Пятница!» отправит героинь не на лазурные берега или в фешенебельные СПА, а туда, откуда они приехали — в родные города. Девушки, чьи жизни ежедневно оцениваются «лайками», комментариями и репостами подписчиков, попробуют заслужить реальное уважение своих земляков. Но чтобы получить звание достойного гражданина, недостаточно иметь эффектный макияж и дорогую одежду. Девушкам предстоит встретиться лицом к лицу со своим прошлым, попробовать помочь малой родине, а также поработать руками и… головой!», — говорится в сообщении телеканала.
Сейчас Елизавета Вдовина живет в Москве. Как следует из описания ее инстаграм-профиля, она модель, BlackStar и финалистка шоу «Экс на пляже».
Завтра премьера и моя серия!21.00!
Публикация от OPSIME •lizavdovina (@lizavdovina)
29 Июл 2018 в 10:02 PDT  Публикация от OPSIME •lizavdovina (@lizavdovina)
27 Июл 2018 в 2:30 PDT  Публикация от OPSIME •lizavdovina (@lizavdovina)
17 Июл 2018 в 4:37 PDT
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