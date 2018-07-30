CNN: наследники жертв крушения лодки-амфибии в Миссури подали иск к оператору на $100 млн

НЬЮ-ЙОРК , 30 июля. / ТАСС /. Наследники двух из 17 жертв крушения лодки-амфибии на озере Тейбл-Рок в американском штате Миссури требуют от оператора прогулок — компании Ripley Entertainment — возмещения урона в размере $100 млн Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По ее данным, душеприказчики жертв трагедии Эрвина Колмана и Максвелла Ли подали исковую жалобу в суд Восточного округа Миссури в минувшее воскресенье, заявив, в частности, что одной из причин ЧП стала неудачная конструкция навеса на палубе лодки-амфибии Duck Boat. «Тент Duck Boat стал ловушкой для пассажиров и увлек их на дно озера», — приводит телекомпания выдержки из жалобы. «Ответчикам неоднократно говорили ввиду безопасности изменить дизайн их Duck Boat, однако они полностью проигнорировали предупреждения», — отметили истцы.

Ответчиками также названы фирмы — организаторы схожих прогулок по воду Ride the Ducks International, Ride the Ducks Branson, Herschend Family Entertainment и Amphibious Vehicle Manufacturing. Они до катастрофы знали, что весь флот Duck Boat «совершенно ни к чему не пригоден, и ранее несли ответственность за десятки смертей», утверждают истцы.

19 июля в результате трагедии на озере Тейбл-Рок погибли 17 из 31 человека, находившихся на борту. Погода в то время была крайне неблагоприятной: бушевала гроза, скорость ветра в порывах достигала 26 м/с, волны высотой свыше одного метра перехлестывали через низкие борта прогулочного судна. Предварительные данные указываю на то, что ни один из пассажиров не надел спасательный жилет.