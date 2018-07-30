CNN: наследники жертв крушения лодки-амфибии в Миссури подали иск к оператору на $100 млн 

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Наследники двух из 17 жертв крушения лодки-амфибии на озере Тейбл-Рок в американском штате Миссури требуют от оператора прогулок — компании Ripley Entertainment — возмещения урона в размере $100 млн Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.
По ее данным, душеприказчики жертв трагедии Эрвина Колмана и Максвелла Ли подали исковую жалобу в суд Восточного округа Миссури в минувшее воскресенье, заявив, в частности, что одной из причин ЧП стала неудачная конструкция навеса на палубе лодки-амфибии Duck Boat. «Тент Duck Boat стал ловушкой для пассажиров и увлек их на дно озера», — приводит телекомпания выдержки из жалобы. «Ответчикам неоднократно говорили ввиду безопасности изменить дизайн их Duck Boat, однако они полностью проигнорировали предупреждения», — отметили истцы.
Ответчиками также названы фирмы — организаторы схожих прогулок по воду Ride the Ducks International, Ride the Ducks Branson, Herschend Family Entertainment и Amphibious Vehicle Manufacturing. Они до катастрофы знали, что весь флот Duck Boat «совершенно ни к чему не пригоден, и ранее несли ответственность за десятки смертей», утверждают истцы.
19 июля в результате трагедии на озере Тейбл-Рок погибли 17 из 31 человека, находившихся на борту. Погода в то время была крайне неблагоприятной: бушевала гроза, скорость ветра в порывах достигала 26 м/с, волны высотой свыше одного метра перехлестывали через низкие борта прогулочного судна. Предварительные данные указываю на то, что ни один из пассажиров не надел спасательный жилет.
Расследованием трагедии занимаются эксперты Национального совета по безопасности на транспорте, Береговая охрана США и полиция штата Миссури.