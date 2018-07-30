Дорожный патруль — конкурс для настоящих экстремалов

В понедельник, 30 июля, на Ногинском полигоне стартовал международный конкурс военных автоинспекторов «Дорожный патруль», организованный Министерством обороны России

Китая и Конкурс проводится второй раз, а количество зрителей и участников по сравнению с прошлым годом уже удвоилось. В 2017-м к нам приезжали автоинспекторы из Узбекистана Казахстана . В этот раз попробовать свои силы отважились представители военной полиции Армении Ирана . Узбекские военные также не отказались от участия в этом году. Всего на полигон вышло «сразиться» в честном поединке пять команд, в каждой из которых по семь участников. Реально же в соревнованиях задействованы по три человека от команды. Конкурс на Ногинском полигоне продлится всю неделю.

Состязания поделены на этапы и включают в себя разные виды испытаний: от экстремального контраварийного вождения до исполнения чисто технических работ по определению и устранению неисправностей в автомобилях.

Открылось мероприятие выступлением российских военных автоинспекторов. Неизгладимое впечатление на зрителей и судей произвел «автомобильный вальс». Те, кто знаком с приемами контраварийного вождения, конечно, сразу представили разнообразные «змейки», «мельницы», полицейские развороты на 180 и 360 градусов. Но было и кое-что поинтереснее.

На конкурс Минобороны разослало приглашение всем странам. В качестве наблюдателей приехали военные Израиля Венесуэлы . А вот американцы категорически отказались, хотя с любопытством изучают опыт российской военной полиции.

По итогам первого дня выделились два явных лидера: китайцы и россияне. Ох, дальше битва будет жаркой!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ивановский , начальник главного управления военной полиции министерства обороны РФ, генерал-лейтенант:

— Главная цель проведения конкурса «Дорожный патруль» — повышение уровня профессиональной подготовки наших военных автоинспекторов и совершенствование военно-технического сотрудничества на международном уровне. Прошлогодний опыт проведения соревнований и исполнение боевых задач за пределами Российской Федерации позволил нам в этом году усложнить некоторые испытания. Так, мы внесли в конкурсную программу этого года новые требования по вождению — как индивидуальному, так и командному. Также ряд элементов мы добавили в задания технические. Это сделано для того, чтобы лучше проверить профессиональную подготовку автоинспекторов — и наших военнослужащих, и зарубежных коллег. В этом году думаю, что нам победить будет намного сложнее. Но ведь это наши коллеги, союзники. Мы с ними не вою ем, а сотрудничаем и дружим. Закладываем фундамент нашей будущей совместной деятельности.

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