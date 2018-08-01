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На новороссийском пляже обнаружили человеческие останки
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На новороссийском пляже обнаружили человеческие останки 

Свободная пресса 41 минуту назад
Фото: Живая Кубань
Страшную находку обнаружили отдыхающие на диком пляже Новороссийска.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на своего корреспондента, в районе военной части, расположенной на улице Григорьева, после схода грунта, они случайно наткнулись на человеческие останки.
Прибывшие на место находки полицейские доставили останки судебным экспертам.
Позже выяснилось, что, предположительно, человеческий череп и несколько костей, пролежали здесь с времён Великой Отечественной войны (ВОВ).
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Другие подробности пока не уточняются.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Белгородской области местный житель погиб от взрыва снаряда времён ВОВ.
Эхо войны, новости: В Волгоградской области солдаты получили ранения при взрыве снаряда времён ВОВ
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