Под Псковом расчистили территорию вокруг графского дома в усадьбе XVIII века

ПСКОВ , 30 июля. / ТАСС /. Волонтеры расчистили территорию вокруг графского дома в усадьбе XVIII века Васильчиковых-Строгановых, которая расположена в поселке Волышово Порховского района Псковской области , а также помогли реставраторам отремонтировать несколько зданий, входящих в ансамбль усадьбы. Об этом сообщил ТАСС директор Научно— производственного центра по охране памятников истории и культуры Псковской области" Алексей Калиненко, подводя итоги работы лагеря.

С 16 по 29 июля в усадьбе Васильчиковых-Строгановых в поселке Волышово располагался волонтерский лагерь, участники которого занимались восстановлением ансамбля зданий памятника федерального значения. Усадьба находится в аварийном состоянии, зданиям необходим ремонт, консервационные и противоаварийные работы, уборка и расчистка территории парка. Планировалось, что в 2018 году с помощью волонтеров удастся провести противоаварийные работы на кровле графского дома, однако в ночь на 2 июля усадьба сгорела в результате пожара. Позднее областные власти заявили, что лагерь все равно будет работать, несмотря на ЧП.

"Мы с волонтерами сделали все, что было запланировано, и даже больше. Ребята попались совершенно героические, они с утра до вечера, без выходных, без отдыха трудились, и в жару, и в дожди. В итоге работы провели на трех разных объектах, сделали ремонт кровли на школе ремесел, провели укрепление оснований и планировку кирпичной кладки на беседке голубятни, сделали расчистку территории вокруг графского дома, включая отмостку", — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что, закрывая лагерь, волонтеров отметили благодарностями от имени Научно-производственного центра по охране памятников.

Историко-архитектурный памятник XVIII-XIX веков «Волышово» имеет более чем двухвековую историю. Наиболее ранние сведения, сохранившиеся об усадьбе, относятся к 1784 году. Центральный ансамбль усадьбы включает главный усадебный дом, манеж, церковь Всемилостивого Спаса середины XIX века, беседку с голубятней. Волышовский парк представляет собой уникальный памятник российского паркового искусства со сложным комплексом прудов и запруд, редкими видами деревьев и кустарников.