Ученики «Лесной школы» поговорили о болотах и их обитателях

В рамках очередного занятия проекта «Мосприроды» юные любители природы отгадывали увлекательные загадки, играли в подвижные игры и даже переправлялись через болото.

Урок «Лесной школы» прошел на территории Косинского парка и был посвящен болотам и тем, кого там можно встретить. Так, сотрудницы «Мосприроды» задавали ребятам увлекательные вопросы. К примеру, водится ли рыба в торфяном болоте, чем отличаются головастики и взрослые лягушки, а также как вообще образуется болото. Кроме того, дети изображали лягушку, крачку, цаплю — основных обитателей болотистой местности.

За каждый правильный ответ вручалась картонная кружка. Потом выяснилось, что это импровизированные кочки — с их помощью ребятам предстояло пройти через почти настоящее болото. Все ученики успешно справились с поставленной задачей, да и с домашним заданием тоже. Напомним, на прошлом занятии дети получили задание нарисовать насекомых, которые повстречались им во время прогулок по Косинскому парку.

Следующее занятие запланировано на 2 август, начало в 12.00.