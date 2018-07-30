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Ученики «Лесной школы» поговорили о болотах и их обитателях
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Ученики «Лесной школы» поговорили о болотах и их обитателях 

Управа района Косино-Ухтомский 44 минуты назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В рамках очередного занятия проекта «Мосприроды» юные любители природы отгадывали увлекательные загадки, играли в подвижные игры и даже переправлялись через болото.
Урок «Лесной школы» прошел на территории Косинского парка и был посвящен болотам и тем, кого там можно встретить. Так, сотрудницы «Мосприроды» задавали ребятам увлекательные вопросы. К примеру, водится ли рыба в торфяном болоте, чем отличаются головастики и взрослые лягушки, а также как вообще образуется болото. Кроме того, дети изображали лягушку, крачку, цаплю — основных обитателей болотистой местности.
За каждый правильный ответ вручалась картонная кружка. Потом выяснилось, что это импровизированные кочки — с их помощью ребятам предстояло пройти через почти настоящее болото. Все ученики успешно справились с поставленной задачей, да и с домашним заданием тоже. Напомним, на прошлом занятии дети получили задание нарисовать насекомых, которые повстречались им во время прогулок по Косинскому парку.
Следующее занятие запланировано на 2 август, начало в 12.00.
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