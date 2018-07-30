В военную полицию поставили новую технику и средства защиты

Прикрывающая голову каска с символичным названием «Колпак-1», по утверждению ее разработчиков, надежно предохранит от удара штык — ножом или кинжалом. А металлический щит «Авангард» размером 1 метр на 60 сантиметров спасет от камней, бутылок, железных прутов и других предметов, способных нанести человеку серьезную травму. Кроме того, имея такой щит в руках, полицейский сможет контролировать ситуацию через смотровые отверстия в верхней части «Авангарда». Если нарушитель все-таки доберется до военного, — тоже не беда: от повреждений и увечий его прикроют щитки на руках, груди, спине и ногах.

Армейских правоохранителей также снабдили бесствольными травматическими пистолетами БП-4С «Оса» и новейшими электрошоковыми устройствами «Гюрза». Между прочим, «змеиную» модель наделили двумя функциями: она работает как шокер и как дубинка. А главное, «Гюрза» своим электрическим разрядом пробивает толстые слои одежды, в том числе кожаную и зимнюю.

Напомним, что закон о военной полиции наделяет армейских правоохранителей широкими полномочиями. Они, в частности, имеют право задерживать и досматривать подозрительных лиц, а в особых случаях применять к ним боевые приемы, огнестрельное оружие и специальные средства. Согласно уставу военной полиции, в экипировку военнослужащих входят табельное огнестрельное оружие (пистолет) с двумя снаряженными магазинами, автомат АКС-У и травматический пистолет. Еще военным полицейским положено «электрошоковое устройство с возможностью дистанционного воздействия или иное специальное устройство». Они могут носить бронежилеты и бронированные шлемы.