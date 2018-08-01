Где в Казани отключат свет 2 августа? 

2 августа в пяти районах Казани отключат электричество.
«Сетевая компания» опубликовала список домов, в которых 2 августа отключат электричество.
Авиастроительный район
С 9.00 до 17.00 по адресам:
ул.2-я Армавирская, 128-142, 143-167;
ул. Айдарова, 134-158, 161-187;
ул. Арбатская, 1-27, 67-75;
ул. Бадаева, 3-27, 4-18;
ул. Балакирева, 2-10, 3-11;
ул. Беломорская, 166-178,
ул. Бестужева, 4-20,
ул. Вильямса, 1-29, 2-24;
ул. Давыдова, 49-71, 40-58;
ул. Добролюбова, 1-25, 4-28;
ул. Камышинская, 2-20, 24-60, 23-61;
ул. Левитана, 7, 9-19, 10-20, 23-57, 24-62, 62а;. Мамина-Сибиряка, 3-19, 10-20, 23-47, 24-54;
ул. Минина, 1-27, 2-28;
ул. С. Перовской, 65, 66, 71, 72, 76, 77, 80;
ул. Пестеля, 1-19, 8-18;
ул. Пожарского, 9-21,10-22;
ул. Пятигорская, 1-27, 2-24, 36, 38, 41, 42;
ул. Суворова, 41-73, 42-46;
ул. Харьковская, 7-19, 18, 20, 23-61а, 24-56;. Шатурская, 186-224,
ул. Шаумяна,
а также в садовых товариществах по ул. Беломорская.
В Вахитовском районе
8.00 до 17.00 электричества не будет по адресам:
ул. Низенькая, 3,
ул. Ульянова-Ленина, 34 С 9.00 до 17.00 по адресам
ул.2-я Газовая, 3, 5/1, 5/2; 7, 7а ул. Агрономическая, 76, 78,
с 10.00 до 17.00 — по адресу ул. Дзержинского, 3.
Кировский район
С 8.00 до 17.00 по адресу ул. Димитрова, 3, 5, 7, 9.
Приволжский район
С 9.00 до 17.00 по адресам:
ул. Завойского, 2;
ул. Кул Гали, 1, 2, 3, 5а;
а также в частном секторе поселка Восточный, по улицам Газовая, Механиков, Милосердия, Таулы.
Советский район
С 9.00 до 18.00 по адресам:
ул. Гвардейская, 36, 36а,
ул. Р. Зорге, 12, 12а, 16, 16а, 18, 19, 23, 25;
ул. Кирпичная, 3, 5;
ул. Красной Позиции, 29а, 29б;
ул. Мира, 31, 33, 35, 37;
ул. Парковая, 7, 11, 13, 15, 17;
пр. Победы, 210а,
в общежитиях по адресам ул. Кирпичная, 1/31, 9,
в домах поселка Самосырово.