Где в Казани отключат свет 2 августа?

2 августа в пяти районах Казани отключат электричество.

«Сетевая компания» опубликовала список домов, в которых 2 августа отключат электричество.

Авиастроительный район

С 9.00 до 17.00 по адресам:

ул.2-я Армавирская, 128-142, 143-167;

ул. Айдарова, 134-158, 161-187;

ул. Арбатская, 1-27, 67-75;

ул. Бадаева, 3-27, 4-18;

ул. Балакирева, 2-10, 3-11;

ул. Беломорская, 166-178,

ул. Бестужева, 4-20,

ул. Вильямса, 1-29, 2-24;

ул. Давыдова, 49-71, 40-58;

ул. Добролюбова, 1-25, 4-28;

ул. Камышинская, 2-20, 24-60, 23-61;

ул. Левитана, 7, 9-19, 10-20, 23-57, 24-62, 62а;. Мамина-Сибиряка, 3-19, 10-20, 23-47, 24-54;

ул. Минина, 1-27, 2-28;

ул. С. Перовской, 65, 66, 71, 72, 76, 77, 80;

ул. Пестеля, 1-19, 8-18;

ул. Пожарского, 9-21,10-22;

ул. Пятигорская, 1-27, 2-24, 36, 38, 41, 42;

ул. Суворова, 41-73, 42-46;

ул. Харьковская, 7-19, 18, 20, 23-61а, 24-56;. Шатурская, 186-224,

ул. Шаумяна,

а также в садовых товариществах по ул. Беломорская.

В Вахитовском районе

8.00 до 17.00 электричества не будет по адресам:

ул. Низенькая, 3,

ул. Ульянова-Ленина, 34 С 9.00 до 17.00 по адресам

ул.2-я Газовая, 3, 5/1, 5/2; 7, 7а ул. Агрономическая, 76, 78,

с 10.00 до 17.00 — по адресу ул. Дзержинского, 3.

Кировский район

С 8.00 до 17.00 по адресу ул. Димитрова, 3, 5, 7, 9.

Приволжский район

С 9.00 до 17.00 по адресам:

ул. Завойского, 2;

ул. Кул Гали, 1, 2, 3, 5а;

а также в частном секторе поселка Восточный, по улицам Газовая, Механиков, Милосердия, Таулы.

Советский район

С 9.00 до 18.00 по адресам:

ул. Гвардейская, 36, 36а,

ул. Р. Зорге, 12, 12а, 16, 16а, 18, 19, 23, 25;

ул. Кирпичная, 3, 5;

ул. Красной Позиции, 29а, 29б;

ул. Мира, 31, 33, 35, 37;

ул. Парковая, 7, 11, 13, 15, 17;

пр. Победы, 210а,

в общежитиях по адресам ул. Кирпичная, 1/31, 9,

в домах поселка Самосырово.