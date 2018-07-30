Ещё
СМИ: ЕС критикует Молдавию за планы предоставлять гражданство в обмен на инвестиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: ЕС критикует Молдавию за планы предоставлять гражданство в обмен на инвестиции 

ТАСС 56 минут назад
КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии не должны использовать либерализацию визового режима с Евросоюзом для привлечения инвестиций в обмен на молдавское гражданство. Об говорится в заявлении миссии ЕС в Кишиневе, сообщил в понедельник молдавский телеканал TV8.
"Либерализованный визовый режим с ЕС не должен использоваться для привлечения индивидуальных инвестиций в обмен на гражданство", — говорится в документе, который цитирует телеканал. В нем также рассказано, что ЕС внедряет новые информационные системы, которые помогут пограничникам лучше контролировать, кто попадает на территорию входящих в него государств.
В качестве одной из мер по выходу из затяжного кризиса, правительство Молдавии представило законопроект, который позволяет предоставлять гражданство иностранным инвесторам, готовым внести безвозвратный вклад в €100 тыс. и инвестировать не менее €250 тыс. в одну из стратегических отраслей экономики. Всего предполагается выдать таким образом молдавские паспорта 5 тыс. иностранцев и членам их семей.
Проект вызвал неоднозначную реакцию общественности. Бывший вице-премьер Юрий Рошка, который в начале девяностых годов возглавлял боровшийся за независимость Молдавии Народный фронт, призвал президента страны Игоря Додона не подписывать этот документ. По его мнению, он позволит «зарубежным финансовым воротилам скупить все земельные угодья молдаван, которые готовы продать их за бесценок, поскольку обрабатывать ее уже некому, молодежь уехала за границу, а старикам уже не хватает сил».
Рошка считает, что эту цель преследовали зарубежные консультанты, которые давали советы молдавскому правительству по осуществлению экономических реформ. Он уверен, что их результатом стала дезиндустриализация, дробление сельскохозяйственных земель и наплыв сельхозтоваров на внутренний рынок в условиях свободной торговли, который уничтожил всякие шансы на успех отечественному производителю.
ТАСС: последние новости
Врио губернатора Кузбасса сдал документы на участие в выборах главы региона Под Псковом расчистили территорию вокруг графского дома в усадьбе XVIII века Первое в этом году судно со стройматериалами для ПАТЭС отправилось на Чукотку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко122
Как обижают россиянок в Турции и другие события дня8
Россиянам окончательно испортили лето53
Жестокая расправа над туристами попала на видео132
Решена судьба одной из зарезавших отца сестер13
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение