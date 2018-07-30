СМИ: ЕС критикует Молдавию за планы предоставлять гражданство в обмен на инвестиции

КИШИНЕВ , 30 июля. / ТАСС /. Власти Молдавии не должны использовать либерализацию визового режима с Евросоюзом для привлечения инвестиций в обмен на молдавское гражданство. Об говорится в заявлении миссии ЕС в Кишиневе, сообщил в понедельник молдавский телеканал TV8.

"Либерализованный визовый режим с ЕС не должен использоваться для привлечения индивидуальных инвестиций в обмен на гражданство", — говорится в документе, который цитирует телеканал. В нем также рассказано, что ЕС внедряет новые информационные системы, которые помогут пограничникам лучше контролировать, кто попадает на территорию входящих в него государств.

В качестве одной из мер по выходу из затяжного кризиса, правительство Молдавии представило законопроект, который позволяет предоставлять гражданство иностранным инвесторам, готовым внести безвозвратный вклад в €100 тыс. и инвестировать не менее €250 тыс. в одну из стратегических отраслей экономики. Всего предполагается выдать таким образом молдавские паспорта 5 тыс. иностранцев и членам их семей.

Проект вызвал неоднозначную реакцию общественности. Бывший вице-премьер Юрий Рошка , который в начале девяностых годов возглавлял боровшийся за независимость Молдавии Народный фронт, призвал президента страны Игоря Додона не подписывать этот документ. По его мнению, он позволит «зарубежным финансовым воротилам скупить все земельные угодья молдаван, которые готовы продать их за бесценок, поскольку обрабатывать ее уже некому, молодежь уехала за границу, а старикам уже не хватает сил».

Рошка считает, что эту цель преследовали зарубежные консультанты, которые давали советы молдавскому правительству по осуществлению экономических реформ. Он уверен, что их результатом стала дезиндустриализация, дробление сельскохозяйственных земель и наплыв сельхозтоваров на внутренний рынок в условиях свободной торговли, который уничтожил всякие шансы на успех отечественному производителю.