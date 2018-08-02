В Армении в международном конкурсе «Воин Содружества-2018» определились самые талантливые «кавалеры» и «сударыни»

Участники конкурса смогли раскрыть свой творческий потенциал, выступая со стихотворениями, песнями, прозами, танцами и белыми стихами.

Ирана. В концертном зале военно-спортивного лицея имени Героя Армении Монте Мелконяна в г. Дилижан (Республика Армения) в рамках международного конкурса «Воин Содружества-2018» прошел заключительный этап художественного творчества, танца и искусства, в котором определились самые талантливые военнослужащие государств-участников СНГ и команд из Греции

Конкурс начался с поздравления участников, чья служба связана с прохождением службы в подразделениях воздушно-десантных войск государств-участников СНГ, возложением венков и цветов к памятнику воину-десантнику Герою Армении Монте Мелконяну.

В номинации «Кавалер» («Сударыня») участники конкурса смогли раскрыть свой творческий потенциал, выступая со стихотворениями, песнями, прозами, танцами и белыми стихами.

В составе жюри — заслуженные работники культуры Армении, Белоруссии , представитель российской телерадиокомпании «Звезда» Мария Осипова и газеты Минобороны РФ «Красная звезда» Олег Грозный, заслуженная магистр-хореограф Республики Казахстан старший сержант Гульсана Енкибаева, а также судьи из Греции и Ирана.

Открытие международного литературно-музыкального этапа началось с исполнения всеми участниками команд-участниц конкурса исполнением песни Олега Газманова «Никто, кроме нас — ВДВ», тем самым настроив всех на патриотический лад.

Все конкурсанты без исключения радовали зрителей своим творчеством, дарили залу много ярких, тёплых, незабываемых эмоций. Особо члены жюри отметили выступления сержантов Ильи Костырева и Лилии Даутовой ( Российская Федерация ), сержанта Айка Акобяна (Республика Армения), ефрейтора Анны Ковалевской (Республика Беларусь) и всей команды из Республики Казахстан.

Отдельные номера сегодняшнего конкурса войдут в гала-концерт, который состоится завтра на торжественном закрытии конкурса «Воин Содружества-2018».

Справочно:

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий СНГ, Греции и Ирана «Воин Содружества — 2018» проводится в период с 28 июля по 3 августа на базе полигона Минобороны Армении в Тавушской области. В нём принимают участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов, матросов и старшин в вооруженных силах государств-участников.

Конкурс проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами сотрудничества между оборонными ведомствами государств-участников СНГ.