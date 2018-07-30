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Россияне назвали самых вежливых специалистов колл-центров
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Россияне назвали самых вежливых специалистов колл-центров 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Эксперты продолжают изучать работу российских мобильных операторов. Темой нового исследования стала оценка вежливости специалистов колл-центров. Абоненты сделали по 50 звонков каждому поставщику услуг связи: одна половина была от собственных клиентов, вторая — от абонентов других компаний.
При разговоре со специалистами, как передает «Ромир», самыми положительными эпизодами стали приветствие и прощание. Этим элементам операторы, по словам специалистов, уделяют повышенное внимание. У большинства компаний этот показатель приближается к 100% по всем категориям. Однако «Билайн» всё же проигрывает конкурентам: сторонние абоненты утверждают, что с ними поздоровались и попрощались в 87% и 80% случаев соответственно.
Global Look Press/Andrey Arkusha
При этом специалистов колл-центров оператора назвали работниками с самой грамотной речью. Этот аспект оценил каждый позвонивший. Такие же показатели у «Мегафона». Речь сотрудников МТС назвали грамотной 95% сторонних абонентов и 86% собственных клиентов, у Теле2 — 92% и 100% соответственно.
Ни одного грубого слова
Сотрудники последнего, к слову, ни разу не проявили грубость по отношению к кому-либо из позвонивших. В то же время специалисты «Мегафона» при разговоре с 8% собственных абонентов перебивали их и вступали в споры. Хотя со сторонними абонентами они этого себе не позволяли. Среди позвонивших в МТС о спорах рассказали 7% клиентов и 3% сторонних абонентов, в Билайн — только 3% собственных абонентов.
Специалисты МТС чаще остальных уточняют, остались ли у позвонивших ещё вопросы: об этом рассказали 71% клиентов и 66% абонентов других компаний. Ниже расположился Теле2 (с показателями 64% и 44% соответственно), затем идёт Билайн (56% и 40%), а последнее место занял Мегафон (58% и 33%).
Ранее News.ru рассказал, почему абоненты решают сменить поставщика услуг сотовой связи.
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