Во французской тюрьме заключенный взял в заложники медсестру

В тюрьме французского города Салон-де-Прованс на юго-востоке страны заключенный, осужденный за терроризм, взял в заложницы медсестру. Преступник угрожает женщине самодельным оружием. С ним ведут переговоры, создан кризисный штаб, сообщает ТАСС

На место событий стянуты спецподразделения полиции Марселя . По некоторым данным, злоумышленнику дали несколько сроков за применение насилия.

Неназванному осужденному удалось провернуть задуманное, несмотря на повышенные меры безопасности, принятые во французских тюрьмах после дерзкого побега из тюрьмы в департаменте Сена и Марна.

Ранее сообщалось, что грабитель-рецидивист Редуан Фаид, отбывавший

25-летний срок, с помощью нескольких пособников сбежал из места заключения. Для бегства он воспользовался вертолетом. Преступника безуспешно ищут уже целый месяц.